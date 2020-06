17 MDP empleados para adjudicación directa, dice Javier Solorio, llama a empresas locales a participar

Al subrayar que para transformar el municipio las licitaciones deben ser transparentes y competidas, y no ofrecerse a empresas de amigos o familiares; el síndico administrativo, Javier Solorio Almazán, informó que este año ya están presupuestados 17 millones de presos en material para seguridad y sanidad, dicho recurso está etiquetado en el presupuesto 2020 del Fortaseg, con una bolsa de más de 300 millones para el destino turístico.



Por lo que llamó a empresas locales, que estén debidame certificadas y relacionadas con el giro comercial, a participar y dejar su solicitud y cotización en el área de Adquisiciones, para participar y coadyuvar con el desarrollo del municipio.



Solorio Almazán señaló que para limpiar a un país de corrupción es necesario gastar el dinero de manera honesta, y ejemplificó a Singapur, que de ser un país sumergido en la corrupción, en 15 años llegó a tener finanzas sanas y políticas públicas efectivas, también mencionó el caso de Sudáfrica y el período de Nelson Mandela (1994-1999), en el que logró recuperarlo de la opacidad, sin embargo, al finalizar su gestión las acciones se perdieron por no tener bases fuertes y no continuar con las políticas públicas.



Finalmente, el médico cirujano sostuvo que Acapulco puede salvarse de costumbres mezquinas cuando toda la sociedad participe, cuestione y colabore con el municipio para que este viva la transformación.