1975: De la penumbra al destape

El 20 de noviembre de 1975 terminaron en España 36 años de dictadura y comenzó el proceso de transición hacia una monarquía constitucional que iba a permitir a la nación ibérica su plena aceptación en la comunidad de naciones democráticas.



En esa fecha murió el general Francisco Franco, de 82 años, a causa de una insuficiencia cardiaca, y dos días después fue proclamado rey de España don Juan Carlos de Borbón, quien venía ejerciendo la jefatura de Estado desde el 31 de octubre debido a la prolongada agonía del caudillo.



La muerte del gobernante ocurrió casi al mismo tiempo que en Portugal terminaba también una dictadura civil de 40 años, pero por la vía del golpe militar, que abriría paso a un régimen parlamentario y democrático.



DEMANDA GENERALIZADA



Al comenzar ese año, España vivía crecientes manifestaciones populares en favor de la democratización, en las que hasta la Iglesia participó a través de una pastoral colectiva, la primera desde 1937.



En ese ambiente, muchos jefes civiles y militares pidieron a Franco su retiro del gobierno para facilitar la instauración de las libertades plenas e "impedir una revolución izquierdista como la portuguesa".



Beneficiario de la ayuda de la Italia fascista y de la Alemania nazi para derrotar a los republicanos durante la guerra civil de 1936-39, Franco dejó a su sucesor una herencia difícil: la de conciliar los intereses de los conservadores, reacios a cualquier riesgo desestabilizador, y los de aquéllos que por todas las formas posibles luchaban por la libertad y por el cambio.



LA NUEVA ERA



Las frías relaciones que muchos gobiernos europeos sostuvieron con el franquismo, mejoraron ostensiblemente con la apertura que sobrevino (en todos los órdenes y en muchos casos a toda velocidad) y, una vez legalizados los partidos políticos, incluso el comunista, hasta la propia República en el exilio aceptó su disolución.



Ello ocurrió durante 1977 en México, días antes del establecimiento de relaciones de nuestro país con la monarquía peninsular, y del nombramiento, como primer embajador mexicano en Madrid, del expresidente Gustavo Díaz Ordaz.



Entre los últimos actos de gobierno de Franco figuró un arreglo con el presidente Gerald Ford sobre las bases militares estadunidenses en suelo español, y entre los primeros del rey estuvo una amnistía para presos políticos y comunes. En el "inter" de la agonía, las Cortes aprobaron la plena autonomía del Sahara Español.



INDOCHINA Y SION



El de 1975 fue también un año de gran trascendencia para la península indochina donde, a principios de abril, el presidente de Camboya, Lon Nol, se exilió ante el acoso de la guerrilla comunista del Khmer Rojo a la capital y, a fines de ese mes, el gobierno survietnamita se rindió a las tropas del Vietcong. Estados Unidos, a su vez, derrotado concluyó su evacuación militar de ambas naciones, lo mismo que de Laos.



El 10 de noviembre, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que equiparaba al sionismo con el racismo. Tres semanas después, el canciller Emilio Rabasa llegaba a "esta tierra de Sión" para debatir "cualquier malentendido" con su homólogo israelí Yigal Allón sobre el "muy triste voto" mexicano a favor de ese principio.



De regreso a México, Rabasa dijo que no sería retirado ese voto, y que allá había manifestado la posición del gobierno en el sentido de que "no somos antisemitas... no deseamos la destrucción de Israel... hemos defendido... su derecho a existir como Estado y a ocupar su lugar en la ONU..."



Pero, aclaró, también pidió a su homólogo que los judíos acaten las resoluciones de Naciones Unidas "a fin de que devuelvan el territorio ocupado por la fuerza y que dialoguen con los palestinos..."



ENCUENTROS CERCANOS



Previo acuerdo tecnológico y económico, Estados Unidos y la URSS coordinaron el acoplamiento en el espacio de sus naves Apolo y Soyuz durante los días 18 y 19 de julio. Fueron 47 horas de camaradería y cooperación entre cinco astronautas de las dos naciones, por única y excepcional oportunidad.



En cambio, mal sabor de boca habría de producir la prohibición de Moscú al físico disidente Andrei Sajarov, para que asistiera a recoger el Premio Nobel de la Paz, que le fue concedido en ese año.



Dolor produjo en la ciudad de México el alcance de dos convoyes de la línea 2 del metro, el 20 de octubre en la estación Viaducto, con saldo de 29 muertos y 53 heridos. De júbilo, por el contrario, fue la reacción de los mexicanos cuando, el 4 de mayo anterior, el país tuvo en Raúl Ramírez a su primer campeón mundial de tenis, en la especialidad de dobles.



Con el año, se fueron importantes figuras como el rey árabe Faisal y el cineasta italiano Pier Paolo Pasolini, que fueron asesinados, además del torero Rodolfo Gaona, la cupletista María Conesa, el millonario griego Aristóteles Onassis y el presidente de China Nacionalista Chiang Kai-Chek, entre otros.



(La versión original de este texto del tecleador, fue publicada en el libro ’25 años en la información’, editado en 1994 con motivo del XXV aniversario de la agencia Notimex).