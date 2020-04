1980: El fin de la leyenda

Sucedió hace 40 años



opulares que Jesucristo, dijo John Lennon en 1966 y tuvo que retractarse a causa de la furia que desató hasta en las filas del Ku klux Klan. En 1969 se casó con Yoko Ono –siete años mayor que él- y nuevamente surgió la polémica, especialmente porque ella fue acusada de provocar la disolución del grupo.



Un disco en cuya portada aparecen desnudos John y Yoko provocó otro escándalo, lo mismo que el abrigo de pelo humano de John y la ’cama de la paz’ de ambos en 1969. Excentricidades para los demás, actos sinceros para él, que sintió ’un gran temor por lo que se suele llamar normalidad’.



LET IT BE



John Lennon y Paul McCartney se conocieron en 1955 y formaron el grupo de The Quarry Men; en 1961 debutaron como The Beatles en La Caverna, de Liverpool. Desde entonces hasta su separación el 10 de abril de 1970, cuatro talentosos provincianos ingleses pusieron música de fondo a los acontecimientos mundiales, con el apoyo de su representante, Brian Epstein, y de su arreglista George Martín.



George Harrison y el baterista Pete Best fueron los otros dos integrantes de la banda; en 1962 Best quedó fuera y en su lugar ingresó Richard Starkey, mejor conocido como Ringo Star.



ALL YOU NEED IS LOVE



La beatlemanía inundó grandes porciones del planeta. La del cuarteto de Liverpool fue la década de las drogas, los hippies, el amor y paz, la música de protesta, la guerra de Vietnam, los gurús y la meditación. Por su aproximación a los clásicos, la música beatle fue celebrada; por su sentido revolucionario, fue discutida.



Los años 70 transcurrieron bajo la expectativa de una reunificación y se cultivó, entre tanto, la leyenda, pero al caer Lennon víctima de las balas del hawaiano Mark David Chapman, en Manhattan, murieron con él todas las esperanzas.



John había vivido toda esa década en Estados Unidos, primero afrontando problemas de residencia y después consagrado a su familia, a partir de que su hijo Sean Ono Taro Lennon cumplió un año de edad el 9 de octubre de 1976. Ese mismo día, el artista celebraba su cumpleaños número 36.



A DAY IN THE LIFE



Por primera vez en seis años, en 1980 Lennon volvió a componer y a grabar. El 17 de noviembre tuvo lugar la presentación mundial de su disco Double Fantasy. Los críticos dijeron que estaba en su punto más alto como ser humano y como artista.



Estaba ’de vuelta’, había declarado a la revista Rolling Stone tres días antes de su muerte. Pero Chapman, el homicida, percibió las cosas de otra manera: ’Fue el final de la inocencia para ese tiempo. Y lamento haber sido el que le dio fin’.



AL SON DE LOS TANQUES



Pero si bien con el homicidio de John Lennon terminó una etapa, el mundo siguió en 1980 su curso en diferentes vertientes de no menor importancia periodística. Destacan el estallido de la guerra entre Irán e Irak en septiembre, y la formalización del sindicato independiente Solidarnosc (Solidaridad) en Polonia.



Pese a la protesta mundial, Israel declaró a Jerusalén capital del país y, en Afganistán, ocupado por tropas soviéticas en diciembre del año anterior, se generalizaron los combates entre 85 mil invasores y la guerrilla anticomunista.



A causa de ello, 65 naciones boicotearon la Olimpiada de Moscú, durante la cual los mexicanos Carlos Girón, en clavados, y Daniel Bautista, en caminata, resultaron afectados por discutibles decisiones de los jueces.



MARCHAS FÚNEBRES



En el continente americano los cables noticiosos difundieron sucesos como el asesinato del obispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero el 24 de marzo, y el de 30 fieles durante el funeral. Igualmente siguieron al detalle la salida de más de 100 mil cubanos a Estados Unidos desde el puerto de El Mariel, en la llamada ’flotilla de la libertad’.



Otras noticias del año fueron la derrota electoral del presidente estadunidense James Carter ante el republicano Ronald Reagan y el establecimiento de un plan para regular las exportaciones mexicanas de petróleo durante los siguientes 15 años.



Importantes resultaron también -en términos periodísticos- los decesos del presidente yugoslavo Josip Broz ‘Tito’, del ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza en un atentado en Paraguay, y de los escritores Henry Miller, Agustín Yánez y Alejo Carpentier.



(La versión original de este texto del tecleador, fue publicada en el libro ’25 años en la información’, editado en 1994 con motivo del XXV aniversario de la agencia Notimex).