2 de octubre: CDMX alista operativo por marcha al Zócalo; Comité del 68 solo hará mitin en Tlatelolco

CIUDAD DE MÉXICO.- 2 octubre 2020. Este año el Comité de Estudiantes del 68 no realizará la tradicional marcha del 2 de octubre, sin embargo, otros grupos han anunciado que sí se movilizarán hacia el Zócalo.



El comité organizador de las marchas del 2 de octubre que se realizan cada año en conmemoración de la matanza de estudiantes en Tlatelolco ocurrida en 1968, decidió, debido a la pandemia por COVID-19, hacer solo un mitin político-cultural en la Plaza de las Tres Culturas a las 14 horas.



El programa, de acuerdo con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, prevé que los asistentes se retiren después y no se lleve a cabo la marcha hacia el Zócalo.



’Va a haber un evento en la mañana como siempre hay ahí en Tlatelolco y posteriormente ya la demostración política que siempre se hace el 2 de octubre con sana distancia, nos han pedido inclusive filtros sanitarios’, dijo.



El Comité del 68 pidió que no haya presencia policiaca en esta concentración, sin embargo, habrá un resguardo especial a edificios que se encuentren sobre el Eje Central.



Aunque el Comité del 68 no marchará, otros grupos han anunciado que sí llevarán a cabo una movilización hacia el Centro Histórico, por lo que habrá presencia policiaca y algunos inmuebles ya fueron protegidos, comentó la funcionaria.



Sheinbaum indicó que se definirá durante la marcha si se permite a los manifestantes llegar o no al Zócalo, donde se mantiene el plantón del Frente Nacional Anti AMLO (Frena).



El gobierno capitalino mencionó que ya se tiene contemplado un protocolo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para evitar alteraciones y confrontaciones.