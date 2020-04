2 Médicos del IMSS mueren por Covid-19, existe posible contagio masivo de personal

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) corroboro el fallecimiento de por lo menos dos médicos y la infección masiva de personal en hospitales del país.



La dependencia confirmo la muerte de un médico general de 38 años de edad, que laboraba en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 57, de Zacatecas. El deceso ocurrido la noche de este lunes 30 de marzo en el Hospital General de Zona No. 1, de la capital del estado.



El médico atendió a aproximadamente 200 pacientes y tuvo contacto con al menos 100 compañeros de trabajo. Las autoridades analizan la posibilidad de un contagio masivo a raíz de esto, aunque se sabe que la familia y compañeros cercanos del médico no han dado resultados positivos al COVID-19.



El otro deceso ocurrió en Coahuila. Un médico del IMSS que dio positivo por COVID-19 la semana pasada, falleció después de pasar varios días en terapia intensiva. El médico del Hospital General de Zona No. 7 del IMSS de Monclova, perdió la vida a unos días de haber sido diagnosticado con COVID-19 y tras estar internado en terapia intensiva en ese mismo nosocomio.



El Dr. Eduardo Robles Pérez, Jefe de la División de Riesgos de Trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), también reconoció que actualmente existe un brote importante dentro de un hospital del IMSS en Monclova, Coahuila donde se tienen detectados más de 39 casos.



Es importante aclarar que la cifra corresponde sólo a trabajadores de la salud del IMSS, por lo que en general podrían ser más el personal infectado.