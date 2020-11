20 de noviembre de 2020 Columna EN LAS NUBES

Carlos Ravelo Galindo, afirma:



Lo recordamos hoy donde yacen sus restos.

Sí desde el monumento a la revolución.

El general Lázaro Cárdenas del Río, nació en Jiquilpan, Michoacán, el 21 de mayo de 1895 y falleció el 19 de octubre de 1970 en la Ciudad de México.

No olvidamos y hoy más que nunca, que hizo respetar la investidura presidencial, cuando se vio obligado a expulsar del país en 1936 al expresidente Plutarco Elías Calles, porque interfería de manera insistente en las políticas del presidente de México.

Un presidente de México íntegro del primer día de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Intachable.

Un día después asumió la primera magistratura el general Manuel Ávila Camacho, que la entregó el primero de diciembre de 1946 al primer civil, licenciado Miguel Alemán Valdés.

Entró en el ejército mexicano con las fuerzas revolucionarias del general Martín Castrejón en 1913.

De 1928 a 1930 fue gobernador de Michoacán, fungió como secretario de Gobernación con el presidente Pascual Ortiz Rubio y posteriormente fue líder del Partido Nacional Revolucionario.

Que lo convertiría en Partido de la Revolución Mexicana, el cual se consolidó con organizaciones como: la Confederación Nacional de Trabajadores de México, Confederación Nacional Campesina.

Sin duda el presidente Cárdenas fue quien vino a dar respuesta a las variadas y justas aspiraciones del pueblo que había fincado sus esperanzas en la Revolución Mexicana, y también es posible que sea de todos los jefes del Ejecutivo Federal contemporáneo del que más se haya escrito en libros, revistas, periódicos, reportajes, películas, etcétera.

Leímos entre otros siendo estudiantes de vocacional el libro del periodista Roberto Blanco Moheno ’Cuando Cárdenas nos dio la Tierra’ (1953) y ’La Rosa Blanca’ de Bruno Traven (1940). De Fernando Benítez y muchos y muchos más.

Dejemos con la gratitud y reconocimiento de siempre al licenciado Virgilio Arias Ramírez seguir la historia del padre de los Cuauhtémoc y Lázaro Cárdenas Solorzano, aún vigentes.

Es el secretario general del Club Primera Plana y vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.

Por lo anterior y por cuestión de espacio, solamente haremos referencias a varias de las innumerables obras públicas que llevó a cabo durante su mandato, su nombre lo encontramos en ejidos, colonias, calles, escuelas, institutos, ciudades, puertos, etc.

Él inicio los gobiernos sexenales conforme a la Ley de Planeación de 1930 fue asesorado por mexicanos de reconocida preparación nacionalista como: Jesús Romero Flores (último Constituyente) Francisco J. Mújica, Narciso Bassols, Isidro Fabela.

Alberto J. Pani (como Secretario de Hacienda México deja el patrón oro y se apoya en la plata), Castro Leal, Castillo Nájera, Molina Enríquez, Lucio Mendieta, Manuel Gamio, Alfonso Caso, Genaro Estrada, Juan de Dios Bátiz, y otros insignes mexicanos.

Cárdenas inicio su gobierno con el Plan Sexenal, el cual habría de detonar el crecimiento económico del país, con un crecimiento de 6% anual del Producto Interno Bruto (PIB) cuando en el mundo era del 3%.

Enlistaremos algunas acciones del estadista Lázaro Cárdenas:

Primer Decreto del 13 de diciembre de 1934 que dice: ’La educación que imparta el estado será socialista’ y dedicó el 12% del Presupuesto Federal a la educación.

Expropio los Ferrocarriles de México en junio de 1936.

La energía eléctrica 24 de agosto de 1937,

Nacionalizó la industria petrolera 18 de marzo de 1938,

Expidió la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado en 1935,

Creo ejidos con la repartición de 18 millones de hectáreas en todo el país.

El Banco Nacional de Crédito Ejidal y los Distritos de Riego como el de la Región Lagunera.

Fundo el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en enero de 1936, además la Escuela Nacional de Antropología (ENA) el Museo Nacional de Historia (MNH), los Internados Indigenistas.

Y en 1940 se celebró el Primer Congreso Indigenista.

El presidente Cárdenas, hizo que se respetara la investidura presidencial cuando se vio obligado a expulsar del país en 1936 al expresidente Plutarco Elías Calles, porque interfería de manera insistente en las políticas del presidente de México.

Se asegura que por la acción del gobierno callista se agudizó el Movimiento Cristero con el apoyo directo del Vaticano, impulsado por la jerarquía católica con el Cristo de la Montaña en el Cerro del Cubilete.

Al grito de ¡¡Viva Cristo Rey!!, y con el canto ’empújame y si retrocedo mátame’, esto se agudiza cuando en 1940 se expropian las haciendas La Valenciana y la Hacienda del Conde.

El presidente Cárdenas, recurre a su paisano el obispo Luis Ma. Martínez para pacificar la región, a cambio de crear un partido político en 1939 el PAN, con su lema: ’Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos’.

El 23 de mayo de 1937 Salvador Abascal Infante (padre de Salvador Abascal Carranza secretario del Trabajo con Vicente Fox), propicia la diáspora de Guanajuato y muchas familias buscan otros estados: como Sinaloa, Durango, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Distrito Federal, Puebla, Tabasco, Yucatán.

En Baja California Abascal funda la colonia María Auxiliadora y en Villahermosa Tabasco, se apropia de una iglesia.

Como consecuencia política de lo anterior, en 1945 Jesús Agustín Castro gana la primera diputación federal del sinarquismo impulsado por el partido ’Fuerza Popular’.

No fueron menos importantes las decisiones del presidente Cárdenas frente a los asuntos fronterizos con los Estados Unidos, que años anteriores había logrado la separación de Panamá y Colombia para luego lograr la concesión del Canal de Panamá.

De igual manera tenía la intención de separar de México: Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y Tabasco de México, entre otros intereses por el petróleo.

La empresa El Águila había hecho varios descubrimientos en Poza Rica, Veracruz, pero el embajador Joseph Daniels (1933—1941) dijo:

¡¡No!! ’mejor que vengan jóvenes mexicanos estudiar a nuestras universidades y ellos nos ayudarán’.

El vaticinio se cumplió con tres expresidentes de México que estudiaron en el país vecino.

Hay que recordar que en 1881 Estados Unidos había logrado la separación de Colombia y Panamá, para construir el Canal de Panamá de 80 kilómetros y luego imponer a este país un Tratado por un siglo, canal que inició su operación en 1914.

Estudio especial merece el siguiente hecho:

Como comandante Militar del Pacífico el general Lázaro Cárdenas, en diciembre de 1942 nombra a Joaquín Aguilar Robles investigador y descubre la firme intención de Estados Unidos instalar bases militares en las playas del Pacífico de México: Baja California, Sinaloa, Acapulco, Oaxaca, y San Benito, Chiapas con el pretexto de la Segunda Guerra Mundial y el bombardeo de Japón a la isla de Pearl Harbor.

Ante esta amenaza solapada, el general Cárdenas convierte el centro de juegos Agua Caliente en una Escuela Técnica y ahí se reúne con militares del vecino país.

Al no llegar a un acuerdo, la población civil lo apoya y se instalan en la Garita maestros con sus alumnos, taxistas, mujeres y niños para impedir el paso de soldados del vecino país.

Ante esto es invitado a San Diego por el comandante del vecino país general John De Witt y le informan de un plan para solamente instalar una base militar cerca de la Base Naval de San Diego, un gran triunfo para México.

En 1936 en la XVI Asamblea Extraordinaria del Consejo de la Sociedad de las Naciones, el embajador Narciso Bassols anuncia que México protesta y se retira de esta Organización, porque Italia invade y se anexa a Etiopía.

[email protected]