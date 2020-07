20 puntos que han marcado la administración de AMLO a dos años de haber aplastado en las urnas

Tras cumplirse el día de hoy 24 meses de que el 53% de los votantes aplastara en las urnas para tener a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como mandatario federal, han existido desde logros contundentes hasta decisiones polémicas que han marcado el rumbo de su administración.



Luego de que científicos de los más reputados del país encabezados por Jorge Alberto López Gallardo demostraran que hubo manipulación de resultados en los dos comicios anteriores que compitió por la presidencia de la República, fue hasta la tercera competición en la que finalmente llegó a la silla presidencial y así es como lo ha aprovechado y/o desperdiciado en diversos puntos:

ECONOMÍA



1. Empleos



El primer año de ejercicios completo que AMLO estuvo al frente del país, a saber 2019, se caracterizó por ser el primer año de cualquier presidente que más creció el número de personas ocupadas.



Inegi reportó que se pasó de 54 millones 194 mil 608 personas a 55 millones 683 mil 450, esto es, que hubo un incremento de 1 millón 488 mil 842, lo que equivale a un crecimiento del 2.75% durante su primer año, superior a cualquier cifra de mandatarios anteriores durante su primer año.



En contraparte, la mayor parte del empleo generado no fue formal, toda vez que las cifras del IMSS revelaron una desaceleración -menor crecimiento- de plazas que se generaron con todas las prestaciones de Ley.



2. IED



La Secretaría de Economía explicó que se captaron 32 mil 921 MDD en 2019, un 4.2% más que el año anterior a que ocupara la silla presidencial. Incluso, el primer trimestre de 2020 también reportó una cifra histórica con 10 mil 334 MDD aunque para el resto del año, se espera que los estragos de COVID disminuyan drásticamente las cifras, aunado a que México dejó de ser uno de los 25 destinos más atractivos para invertir y que ha sido una constante las bajas de las calificadoras, lo que podría afectar la percepción de algunos inversionistas.



3. PIB



Una de las críticas más importantes en la gestión de AMLO ha sido la incapacidad de generar un entorno que detone el crecimiento de los valores agregados. Para 2019, el PIB de México se contrajo -disminuyó- 0.1%.



En contraparte, no se requirió de deuda pública para influir en el PIB a diferencia de administraciones anteriores, donde el monto de la deuda superó el crecimiento del PIB -se debía lo poco que se crecía, siendo una ilusión-. En ese tenor, se dijo que la deuda no crecería en términos reales -más allá de la inflación- y hasta el momento se ha cumplido la promesa.



4. Salario mínimo



Al iniciar la administración de AMLO el salario mínimo tenía un valor de 88.36 pesos diarios, en 2019 se incrementó 16% para llegar a 102.68 pesos y en 2020 creció 20% más para fijarse en 123.22 pesos, lo que alcanza casi 40% en sólo dos años. De forma gradual continuará creciendo a lo largo del sexenio hasta llegar a 171 pesos en 2024.



SEGURIDAD



5. Inseguridad



La mayor parte de los indicadores de violencia de alto impacto en México se han venido elevando, destacando el rubro de los homicidios dolosos que registra máximos históricos.



Por otro lado el único “acierto” de AMLO en materia de homicidios dolosos ha sido que disminuyó el ritmo de crecimiento de sus antecesores. Calderón recibió 33.5 homicidios dolosos por día y entregó 57.2 diarios, creciendo 71%; Peña Nieto recibió 57.2 homicidios diarios y entregó 81.6, creciendo 42.7%. Finalmente AMLO recibió 81.6 y durante los primeros 5 meses de 2020 elevó la cifra a 98.7, con un crecimiento del 20.9%, que si bien es menor a sus dos antecesores, se da en apenas dos años de gobierno, así que habrá que esperar cómo se comporta el indicador al final de su mandato.



6. Guardia Nacional



La Guardia Nacional, una propuesta que de principio fue polémica, no ha sido capaz de aminorar la delincuencia; es más, el “culiacanazo” demostró que hubo una falla terrible de inteligencia, pue si bien se reaccionó de forma adecuada para no esparcir sangre inocente, lo cierto es que nunca se debió de llegar a una situación en la que hubiera que replegar las fuerzas.



El único lado positivo es que no se militarizó la Guardia Nacional como se temía y las propias fuerzas castrenses se han mostrado respetuosas para con la población en las labores de seguridad, pero poco más, quedando a deber aún muchos resultados.



7. Huachicol



El combate al huachicol también marcó la política de AMLO como una de las insignias para cesar la corrupción que carcomía las finanzas públicas del país. Se dijo que hasta el 95% del mismo se había extinguido toda vez que el mayor robo era provocado por “ladrones de cuello blanco”.



El lado oscuro de la medida es que provocó un desabasto en el país que se extendió durante más de un mes, además que si bien puede ser cierto que los índices hayan disminuido en la proporción que se dijo -porque el mayor robo se daba directamente donde se distribuía el combustible-, no hay cifras que den certeza a lo afirmado, a la vez que tampoco hay transparencia en cuanto a las pipas compradas para no transportar el combustible mediante gasoductos.



8. UIF



La Unidad de Inteligencia Financiera ha sido uno de los principales brazos para combatir a los criminales del país, toda vez que ha congelado las cuentas de miles de presuntos delincuentes golpeando precisamente en donde más les duele, en sus finanzas; sólo entre el CJNG y el de Sinaloa se estiman en alrededor de 3 mil cuentas, una política que ataca su zona más sensible sin derramar una gota de sangre.



Pero no todo es miel sobre hojuelas.



El tiempo que lleva Santiago Nieto al frente de la Unidad, ha descongelado el doble de recursos de los que ha congelado -más de 15 mil millones- gracias en parte, a la última voluntad de Medina Mora. Ciertamente se espera que ni criminales ni sus litigantes se presenten a reclamar las cuentas, una actividad que pone “de pechito” los recursos para extinguir el dominio de los mismos. Sin embargo, la UIF ha sido incapaz de sustentar acusaciones contra otros actores bajo sospecha, limitándose a cumplir cuando la aprehensión ya ha sido dada por autoridades nacionales o internacionales pero teniendo severos problemas para sustanciar la presunción de un delito sobre todo cuando la pelota está de su lado de la cancha.



SALUD



9. Insabi



Desde que se publica ENCIG por parte de Inegi, existe una realidad que nadie quiere voltear a ver: el 49% de los pacientes en servicios de Salud nunca recibió medicamentos y de los 3 subsistemas evaluados, fue el Seguro Popular el que dejó los peores dividendos, pues el 60% de sus usuarios reportó nunca recibir medicinas.



Para reformar lo anterior se propuso la desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI; sin embargo, dada la necesidad de atender un problema tan sensible, no hay espacio para tener una curva de aprendizaje y, aunque aún no hay resultados de ENCIG para evaluar su implementación, las diversas manifestaciones sugieren que no se ha mejorado, a espera de contar con los indicadores oficiales.



10. COVID



El COVID no cayó como “anillo al dedo” a AMLO. En defunciones por cada millón de habitantes, México ocupa la posición 20 mundial en territorios y la 6 en América, teniendo aún espacio para escalar posiciones.



La razón, que el incremento de casos se ha desacelerado -aplanamiento de curva- pero no se conoce a ciencia cierta cuándo es que la pendiente irá a la baja. Los rebrotes y otras particularidades de la pandemia que se han conocido en las últimas semanas dificultan las predicciones.



Si a ello sumamos que alrededor del 73% de la población ocupada observa severas dificultades para seguir las medidas de aislamiento social, dadas las condiciones de su trabajo, además de las condiciones de Salud de los mexicanos, el panorama no es muy alentador.



SOCIALES Y MISCELÁNEAS



11. Becas y ayudas sociales



AMLO puso manos a la obra para que las personas estigmatizadas como “Ninis” -ni estudian ni trabajan- encontraran alguna actividad económica que los pusiera en acción para sacarlos de esa situación, a la vez que otorgó becas a estudiantes y dio apoyos económicos a adultos mayores.



Más de 1.3 millones de personas que no realizaban actividad económica, ahora se encuentran desempeñándose como aprendices con un salario -mínimo-; son cerca de 500 mil beneficiarios que laboran -de forma permanente- en el programa Sembrando Vida; de las Becas para estudiantes, existen 7.3 millones de estudiantes que las reciben para continuar sus estudios y otros 8 millones de adultos mayores que reciben un apoyo económico para tener una vejez digna.



En total, son alrededor de 17 millones de beneficiarios sólo de estos programas mencionados.



12. Estado de derecho para con las empresas



Las grandes empresas, que en los últimos sexenios tuvieron condonaciones y cancelaciones fiscales del orden de los 629 mil millones de pesos, ahora tendrán que pagar lo que les corresponde. Si bien se antoja muy pronto para que México deje de ser último lugar en recaudación dentro de la OCDE, la prohibición de condonaciones es un paso adelante.



En cuanto a las empresas paraestatales, tanto Pemex como CFE han recibido incentivos que les permitan operar de forma tal que vuelvan a ser lo que eran. La carga fiscal en Pemex sigue siendo muy grande sin embargo y en CFE la lucha para combatir los contratos leoninos han llevado las querellas a los juzgados, donde difícilmente encontrará AMLO apoyo.



13. Austeridad



Los gobiernos no se financian de la nada y las políticas de austeridad han permitido redirigir recursos sin la necesidad de incrementar la deuda pública en términos reales, sin que ello haya sido ajeno a una serie de sinsabores.



La nómina de gobierno no fue recortada a los niveles que se prometió en tanto organismos autónomos así como otros poderes de la unión se han negado a disminuir sus sueldos “dorados”.



La centralización de compras para lograr reducciones en el gasto también ha llevado a la falta de suministros en diversas áreas y aún existen gobernadores que quieren manejar a sus anchas el recurso para sus propios fines.



14. Comunicación circular



De los casi 10 mil millones de pesos que se gastaban en comunicación social por parte de la presidencia, en 2020 la cifra será de alrededor de 2 mil millones, una reducción del 80% en gasto y que además, ha demostrado ser más efectiva: podrá no gustar a muchos, parecer repetitiva o monótona, pero las mañaneras ahorran millones de pesos diarios que pueden ser usados en otros rubros.



La comunicación circular permite mejorar en aras de la transparencia pero en contraparte, pierde en calidad y preparación sobre lo que se informa, es decir, que sacrifica el contenido y al tomar las preguntas de botepronto, incluso el mismo presidente difunde Fake News.



Aún así en las mañaneras informan diversas dependencias sus avances e incluso existen otras conferencias más específicas sobre otros asuntos importantes que comunicar para el Gobierno en diversos horarios.



15. Megaproyectos



En 30 años, no ha existido un megaproyecto en México que se cumpla en un solo sexenio. AMLO se propuso 3, y del tamaño de la recompensa apostada, es el tamaño de las dificultades que enfrenta, pues existen complicaciones económicas, técnicas, sociales y, las que más le han costado, las de los mismos opositores que ven en el cumplimiento de las mismas un discurso que los dejaría en la lona.



El NAIM Texcoco fue cancelado para dar paso a Santa Lucía. Este mes, los avances del AISL empataron al de la obra de Peña Nieto, sólo que 900 días antes y con 47 mil millones menos. La obra de EPN se proyectaba en 305 mil millones antes de parar y con el tipo de cambio al día de hoy, habría subido hasta los 360 mil mdp. El AISL costará 172 mil mdp ya contando los 80 mil mdp en indemnizaciones pagadas además que permitirá seguir usando el recién remodelado AICM así como el de Toluca. Los enemigos del viejo régimen e inversionistas del NAIM Texcoco no se van a quedar con los brazos cruzados.



El Tren Maya es un proyecto de mayor impacto social y técnicamente menos complejo. Los 139 mil millones invertidos sobre un 95% de vías que han de remodelarse, permite que las estaciones y una ruta relativamente corta sea lo más difícil. Si bien se ha informado que serán reubicados 6 mil 637 árboles para una longitud de vía que alcanza los 1,460 kilómetros, lo que representa un árbol por cada 220 metros lineales, que con 14.35 metros de ancho, serán 11 por cada hectárea y/o un árbol por cada 909 metros cuadrados, en materia de litigios, es el proyecto más complicado.



La Refinería Dos Bocas es el proyecto más complejo técnicamente además de ser el más costoso. Si todo sale como se planea, se culminará un año antes de que lo haga la Refinería más grande de los Estados Unidos. En materia de soberanía energética y de inversión a futuro es el más viable de los anteriores, pero como se dijo, es de hecho, el que mayores problemas técnicos puede presentar aunque en caso de salir bien, también será el que mejores dividendos deje económicamente.



16. Popularidad



A dos años de gobierno y siendo el factor más doloroso que enfrenta la oposición, la popularidad de AMLO no se ha mermado. Si bien en urnas obtuvo el 53% de votaciones, las agregadoras -mediciones de las encuestas de mayor credibilidad, ponderadas y promediadas- no le daban más de 49 puntos. Ahora sus números son de 66 puntos de aprobación (Oraculus), condición por la cual incluso se especula que de 15 gubernaturas a competirse en 2021, el partido de AMLO ganará 13.



Ciertamente ha podido dormir tranquilo durante los últimos dos años sabiendo que cuenta con el apoyo ciudadano, uno incluso superior que al de hace dos años, pero no puede relajarse ni esperar componer con su imagen todas las carencias que Morena evidencia a nivel local en todas y cada una de las regiones del país. Para que un proyecto prospere deben sobrepasar sus ideales a la persona y en el caso de los guindas, se mantienen por debajo de las expectativas que se tienen del propio AMLO.



RETOS QUE NO SE HAN CUMPLIDO



17. Migración



Aunque se haya olvidado, la migración fue uno de los estandartes que sostuvo AMLO durante su campaña. Ha cumplido en cuanto a respetar a los migrantes que llegan al sur del país dándoles un trato digno, pero no ha tenido la fortaleza de poder negociar con Trump que ellos a su vez den un trato digno a los mexicanos y ni qué decir de que exista una mayor regulación en la frontera norte.



18. Escándalos de corrupción



La oposición, un día sí y el otro también se dedican a difundir Fake News, lo que le ha beneficiado porque no son pocos los medios y los comunicadores que han perdido la poca credibilidad que les quedaba.



Empero, si bien existe un comportamiento sistemático que les contraproducente, eso no quiere decir que todo lo que difunden, sea mentira: si uno rasca y colecta las verdades a medias, hay señalamientos graves y si no se atienden, pueden convertirlo en aquello que tanto criticó.



Al igual que Romo, ni Bartlett ni alguno de sus parientes debió participar jamás en alguna licitación. Tampoco debió permitir que Morena le comprara la propiedad que usó como casa de campaña pues se trata de su “amigo”. Ana Gabriela Guevara no debería continuar en su gabinete y aunque los señalamientos a Ackerman son más calumniosos que contundentes al análisis, su forma de reaccionar no lo pone al nivel de la 4T… y no son los únicos.



De poco sirve que la SFP abra más de 3 mil expedientes y de estos haya sancionado a un número considerable de funcionarios si para los casos emblema, no mueve un dedo. Ese mensaje de impunidad es precisamente lo que la oposición busca para bajarlo -y es el único en el que tendrían razón y justificación además-.



19. Avión presidencial



En campaña, una parte importante de su recurso de austeridad fue el de no subirse al avión presidencial y de venderlo. Y todo le iba saliendo como señalaba, incluso no había urgencia por encontrar comprador, pero AMLO se desesperó. La forma de salir del apuro fue el de la realización de una rifa por medio de la cual, se entregara el equivalente de la venta a 100 números ganadores.



Aunque la decisión no es mala, siempre pareció improvisada, además que llevándose a cabo la rifa no resuelve de hecho el tema del avión, dándole mucha importancia a un asunto que no debería tener mayor relevancia y que lejos solucionar, complicó.



20. Expresidentes



Para marcar un punto y aparte con sus antecesores y también como parte de su discurso, propuso retirar la pensión -anticonstitucional- a los expresidentes mexicanos, cosa que cumplió, aunque después le rogaran para que al menos les dejara la escolta. Pero el asunto no es ese, sino que día tras día se ha demostrado que son serios candidatos a ser procesados judicialmente y el mandatario se lava las manos y deja que sea “el pueblo bueno” el que le manifiesta su voluntad para que sean juzgados. Le hace falta carácter para ponerlos en el lugar que la historia les ha guardado.