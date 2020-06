20 y 21 junio cerrarán panteones en el @Edomex

Toluca, Méx, 20 de junio de 2020. En la víspera por los festejos del Día del Padre, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México, informó que los panteones municipales permanecerán cerrados durante este fin de semana, derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19 y a fin de evitar riesgos de contagio entre los diferentes sectores de la población.



En ese sentido, la dependencia estatal exhortó a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y no acudir a estos espacios.



El Coordinador General de Protección Civil estatal, Luis Felipe Puente Espinosa, llamó a los 125 presidentes municipales para que emprendan acciones coordinadas que eviten que las personas se concentren en los panteones.



De igual forma, reiteró el llamado del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza y de las autoridades sanitarias para que la población permanezca en casa, ya que la entidad mexiquense aún se encuentra en semáforo rojo.



Por disposición oficial, en las diferentes regiones del estado de México los camposantos municipales cerrarán los días 20 y 21 de junio, en atención a las medidas correspondientes. No obstante, las inhumaciones que se presenten deberán llevarse a cabo con las medidas de prevención pertinentes.



La prioridad, dijo, es la salud de la población mexiquense, por lo que pidió que en todos los municipios se mantengan acciones de perifoneo en calles y sitios aledaños a los camposantos para informar de esta disposición a los habitantes de los municipios, así como a párrocos, fiscales y grupos sociales también a través de redes y anuncios en puntos estratégicos.



’Continuamos en semáforo rojo, etapa de máximo contagio en todos los municipios del Estado de México, por lo que las medidas de prevención y la sana distancia siguen siendo muy importantes, así como permanecer en casa hasta nuevo aviso, por lo que las actividades esenciales son las únicas permitidas’, subrayó Puente Espinosa.



Luis Felipe Puente detalló que tanto en los municipios del Valle de Toluca como del Valle de México, continúan las labores y operativos coordinados con autoridades de Seguridad y Salud estatal, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem) para verificar que en estos días complicados establecimientos, restaurantes y comercios de los municipios tomen las precauciones y medidas emitidas por las autoridades, y que los alimentos sean en su modalidad de sólo para llevar.



Expuso que la administración estatal adoptó la suspensión de aquellas actividades públicas, privadas y sociales consideradas no esenciales, a fin de mitigar los contagios por COVID-19 en territorio mexiquense, toda vez que la prioridad ha sido siempre la salud de las familias pidiendo el uso de cubrebocas, medidas de higiene y de sana distancia.



Los ayuntamientos, apoyados por la Coordinación General de Protección Civil municipal y estatal, así como de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad (Codhem) están llevando a cabo diferentes recorridos de verificación de panteones, donde se restringirá la entrada al público para la seguridad de la población.