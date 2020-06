2020 ¿año maldito o tiempo de oportunidades?

Querido lector, sabemos que lo único seguro en ésta vida es la muerte, pero que no inventen, llueve por nos todos lados, si no es el COVID-19, es la inseguridad que hay en el país, hasta al Secretario de Seguridad Ciudadana le tocó, un atentado contra su persona, eso si, agarraron a muchos y al actor intelectual, ojalá que así fueran con los ciudadanos comunes como nosotros. Una pronta recuperación para Omar García Harfuch.



Si la pandemia no acaba con nosotros lo va a hacer la violencia, los asaltos, los homicidios para quitarnos lo poco que tenemos, desafortunadamente abrazos y no balazos, no sirve, la conciencia del delincuente no está preparada para remordimientos, si sufre o no su ’mamacita’ el cumple con seguir órdenes o lo mueve la necesidad.



Algo que no cuadra, que no embona, es, la CDMX se pone en semáforo naranja cuando hay más contagios, más muertes, esto porque han bajado los hospitalizados ¿dónde está muriendo la gente? Pregunta fuete, concisa, pero sin respuesta desafortunadamente, viene la duda ¿creemos en los datos o creemos en la información que dan los hospitales? Ya no hay personas afuera de los nosocomios, no es lo mismo que hace un mes ¡que alguien nos explique por favor!



Esta pandemia está llevando a la bancarrota al país, muchos trabajos se han perdido, en cuestión cultura no digamos, actores, actrices, artistas plásticos, músicos y demás no tienen en donde presentarse, obtener ingresos de su trabajo, pero tenemos a un ’inútil’ egocentristas que solo piensa en que es discriminado y que nadie lo quiere por ser actor, ja, ja. ja. Si es que puede llamarse actor, el Diputado Sergio Mayer se preocupa más por lo que dicen de él que por apoyar la cultura y de quienes forman parte.



Afortunadamente hay personas como el Alcalde de Tláhuac Raimundo Martínez Vite y el Director de Cultura dela misma alcaldía Edmundo Martín del Campo que entrevista exclusiva nos proporcionó información de lo que están haciendo con las personas que no tienen ingresos como los músicos, actores, los que se dedican a promover la cultura en ésta zona de la CDMX.



Sacaron una convocatoria, exclusiva para los habitantes de la alcaldía Tláhuac, solo tienen que presentar su credencial de elector que corrobore que viven en esa localidad de la Ciudad, comprobante de domicilio y una semblanza curricular donde demuestre que ha llevado trabajo cultural. Se entregará una cantidad a éstas personas con las siguientes características: están considerando 130 apoyos, 80 de 20 mil pesos para mas de 5 integrantes, 30 de 3 a 5 integrantes por la cantidad de 10 mil y a los solistas o individuales un monto de 5 mil pesos.



La convocatoria ya está abierta todo el mes de junio hasta a mediados de julio, pueden checarla en la página de la alcaldía, aquí la liga http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/convocatorias/ayudas-economicas-a-colectivos-culturales-y-artistas-solistas/ para que todos los aristas, músicos, danza, artistas plástico. Edmundo pide al gremio cultural que no se sientan solos y se hará todo lo posible por apoyarlos.



Por otra parte, sin cambiar de tema, también tuve en exclusiva a una gran cantante como es Luisa Vox, una bella y talentosa mujer que inició su carrera cantando en inglés, la influencia de los Beatles, Elvis Presley es lo que llevó a componer en éste género. Con el tiempo y conociendo más la música en español decidió hacer un cambio de idioma y regalarnos bellas canciones en nuestro idioma.



Como buena regiomontana se preparó para componer, esto en la escuela Foro Rock, tiene prestigio a nivel internacional, por cierto, lo que le ha permitido regalarnos experiencias duras, dolorosas pero que son plasmadas de un manera bella, un anécdota es la canción de 7 horas 43 minutos, Los padrinos de su hermano, compraron una estrella que se encuentra a esa distancia años luz, se la iban a regalar para su cumpleaños 16, desafortunadamente no llegó ese momento, no pudo recibirlo, murió de cáncer.



También por su talento ha pensado participar en la VOZ México, pero por compromisos no ha podido hacerlo, pero está en sus planes, por el momento el género Indie Folk, el cual se siente a gusto y le ha dado muchos resultados positivos, dentro de la pandemia, ha estado componiendo mucho y espera sacar otro disco más.



Desafortunadamente, más bien afortunadamente por el rompimiento sentimental que tuvo surge una creatividad, escribe mejor enojada, tristeza a diferencia cuando está feliz. Pueden encontrarla en sus redes sociales como Luisa Vox y esperemos termine la pandemia para que venga a la CDMX y vean su talento en vivo y a todo color, les recomiendo sus canciones y les dejo una liga para que tengan una opinión propia del talento de la Bella regiomontana que desborda talento al componer y al interpretar. https://www.youtube.com/watch?v=aSQUGl9k06M



Querido lector como siempre usted tiene la última palabra, vivir con miedo, descuidarse, morir de hambre, de una bala perdida o tratar de afrontar la vida de una mejor manera, por el momento le sonrío a la vida y le coqueteo un poco a la muerte.