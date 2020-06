2021, año electorero, políticos de todo nivel ya están afilando navajas, para establecer sus alianzas, al menos los panistas, ya cocinan coaligarse con MC.



PRD., ya que temen ir solos a la contienda electoral, tal vez están conscientes que sus institutos políticos ninguno de esto solo lograra derrotar a Morena, a pesar de sus campañas, que vienen realizando en diversos estados de México, para

dañar imagen de AMLO, no se sienten seguros de su sucia acción contra el presidente de México.



Bueno, la batalla por el poder ya la iniciaron políticos ambiciosos de siempre, estos ya vienen asomando la cabeza. Ahora falta saber la carretada de millones de pesos que la bola de zánganos, ungidos como líderes de su partido se gastarán, claro porque los millones de pesos que robarán por el momento no nos enteraremos, esas raterías salen a la luz tiempo después…



Funcionarios de la administración en Reyes la Paz, 2009/2012, probables culpables de haberse embolsado más de 50 millones de pesos, dicen oficiales del Órgano Superior de Fiscalización, los presuntos defraudadores son el ex alcalde Rolando Castellanos, José Francisco Cerón Crisóstomo, juan José Medina Cabrera, (pariente de la actual alcaldesa Olga Medina), y Jorge Rodríguez Arreola, pues a ver si los llaman a cuentas, o bien por ser destacados priistas el gobierno exige den carpetazo al asunto, como ha sucedido con otros casos donde se ven involucrados ’defraudadores de cuello blanco’.



Que desvergüenza de Alfredo del Mazo, gobernador de extracción priista del Estado de México, quien dijo que, por la poca capacidad de su gobierno, la falta de apoyo del gobierno federal a su administración no puede solucionar los problemas que de manera cotidiana suceden en la entidad mexiquense, ¿acaso?, por su falta de capacidad para gobernar del Mazo, viene permitiendo que su policía estatal de manera descarada se dedique a atracar ciudadanos, principalmente conductores de automotores, que desfachatez, de este sujeto que llego a gobernador por su parentesco con el tristemente célebre Enrique Peña Nieto.



Diputados, que presumen ser honestos pedirán cuentan a alcaldes salientes servirá de algo, o será para obtener su moche…Pero ediles mexiquenses no se asusten, o pongan en guardia. Esa acción la pretenden lleva a cabo Legisladores del Estado de Hidalgo. En el Estado de México hay buen entendimiento entre diputados y munícipes del Estado de México.



Lo que presuntamente si es verdad: y seria excelente medida falta y se cumpla…Diputados del Estado de México, por medio de oficio exhortan a alcaldes de los 125 municipios que integran el territorio mexiquense, gobernador por el inepto, ya millonario, Alfredo del Mazo Maza, a intervenir ante empresarios, para que suspendan el cobro a automovilistas por estacionar sus vehículos en espacios destinados para tal uso en Centros, y plazas Comerciales, así como por motivo de la pandemia del Coronavirus, sostener a sus empleados que conforman su plantilla laboral en sus ayuntamientos, ¿incluyendo a su fuerza aérea?.



Durante dialogo, con policías de la Ciudad de México, con tristeza, comentaban, su triste situación como ’guardianes del orden’, afirman los uniformados, no tener ninguna garantía, en su lucha contra la delincuencia, caso reciente, durante manifestación se enfrentaron a algunos de los llamados ’Anarquistas’, Entes de ambos sexos dedicados a destruir todo lo se les atraviesa…y resulta que, por haberse enfrentado a estos delincuentes, Claudia Sheinbaum Pardo Jefa de gobierno de Ciudad de México, ordeno sean arrestados y suspendidos de su servicio policial, ’Dicen los gendarmes pues entonces a que nos mandan durante las protestas masivas…’para adorno no se vale, y que se nos castigue menos, como dijo aquel cómico, Q.E.D. pues que les pasa…( La muerte algún día vendrá por nosotros así que hay que empezar a vivir la vida de la manera en que nos sintamos vivos plenamente).Feliz día