2021: crisis sanitaria, económica y política

La renovación de 15 gubernaturas –Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Zacatecas-, 500 diputados al Congreso Federal -300 de mayoría y 200 de representación proporcional-, 1063 a los Congresos Locales y 1,923 alcaldías en 30 entidades, constituye todo un reto político.

Y lo es no sólo al interior de los partidos en la selección de sus candidatos en donde prevalecerá las mismas prácticas de siempre: los compromisos de las cúpulas partidistas, las inconformidades de los que se creían ya seleccionados, los defraudados con las imposiciones, y los derrotados porque pensaban que ahora sí cambiarían las cosas. Todo seguirá igual.

Y a las inconformidades se sumarán las protestas por el desempleo creciente y el cierre parcial de las actividades recreativas, de la caída del comercio y de la industria, la falta de camas y de medicamentos en los hospitales, la falta de vacunas y la lentitud en su aplicación, que aún cuando se dispone –se afirma- del presupuesto para adquirirlas, serán acaparadas y vendidas en el mercado negro.

Se podría decir que nada tiene que ver lo político-electoral con la pandemia o la crisis económica, pero serán inconformidades que saldrán a la luz pública, a las calles, a las protestas, que se mezclarán con un coctel explosivo ante la falta de democracia o de imposición de candidatos y autoridades al margen de la voluntad ciudadana que, desde luego, pondrá en juego el nuevo sistema político imperante en el país.

TURBULENCIAS

Excluyen a hermanos influyentes

La diputada federal Claudia Yáñez Centeno renunció a Morena al no resultar candidata a la gubernatura de Colima pese a la cercanía de su hermano César con el presidente en Palacio Nacional, y Amílcar Sandoval tampoco fue favorecido por su hermana Eréndira, titular de la Función Pública, para apuntalar su carrera rumbo a la gubernatura de Guerrero, pero advirtió que buscará encontrar el cómo fue que las encuestas se inclinaron en favor del ex senador Félix Salgado Macedonio, pese a su mala fama, para resultar ungido como candidato; en ambos casos queda demostrado que las familias que se sentían o se sienten dueñas del poder, no lo son…Con la detención de Manuel ’N’ en Puebla, suman cinco los vinculados a proceso por la muerte de la gobernadora Erika Alonso y su esposo el senador y ex gobernador Rafael Moreno Valle, sin que se pueda establecerse hasta dónde llegará la investigación, pues el helicopterazo ocurrido hace dos años fue atraído por la Fiscalía General de la República y La SCyT dictaminó que la causa fueron dos tornillos flojos que alteraron el equipo de conducción del vuelo, es decir, un mero accidente. Ahora la administración de Miguel Barbosa encuentra que hay culpables en la falta de mantenimiento de una aeronave que se mantenía impecable por lo meticulosos de sus viajeros frecuentes…A partir de este lunes la Ciudad y el Estado de México, Baja California, Guanajuato y Morelos entran en semáforo rojo, en tanto que Puebla sigue cerrado a las actividades no esenciales, lo mismo que en Monterrey en donde a partir de este domingo se mantuvieron cerrados tiendas de conveniencia, supermercados, mercados rodantes y restaurantes y en municipios de Oaxaca, como Zimatlán, cerraron sus accesos ante el aumento de casos de covid-19. En este municipio el cabildo acordó imponer una multa de 200 pesos a quienes no usen cubrebocas; la aplicación de vacunas se reanudará este mismo lunes 4 luego de las fiestas de fin de año que algunos funcionarios sanitarios aprovecharon para irse a la playa…

