2021: El tiempo de los jóvenes

No cabe duda que los jóvenes jugarán un papel importante en las elecciones de 2021, y no solamente como espectadores, sino también como protagonistas.

Algunos llegarán al Congreso de la Unión y al Congreso local, y otros a las 80 Alcaldías que habrán de disputarse en Guerrero.

Hay quienes se han preparado académica y políticamente para servir con profesionalismo y sensibilidad a la ciudadanía.

Tal vez la mayoría de la clase política tradicional considere que los jóvenes "están verdes" para gobernar un municipio o para presentar iniciativas de ley y debatir temas de interés social en la Cámara de Diputados.

Lo cierto es que la juventud viene "con todo" para competir e inaugurar una nueva forma de hacer política, elevando el nivel del debate y construyendo acuerdos para mejorar las condiciones de sus municipios y distritos electorales, sin importar el partido en el que militen.

La tarde de este sábado (12 de diciembre) y en un ambiente de júbilo, por ejemplo, el ingeniero Néstor Daniel Juárez Valentín se registró como precandidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la Presidencia Municipal de San Marcos.

Juárez Valentín fue acompañado por el universitario Fhily Vital Ventura, su suplente en la fórmula para la Alcaldía y que es originario de la comunidad de Rancho Viejo, así como por familiares, seguidores y compañeros de partido.

Al ser entrevistado, el precandidato perredista señaló que es momento de romper con los esquemas tradicionales con que se ha gobernado, ’no podemos improvisar ni desdeñar las inquietudes de los sectores productivos’, dijo.

Y agregó: "Llegó el momento, el momento de que San Marcos tenga una nueva forma de gobierno, San Marcos lo vale".

Néstor Daniel Juárez Valentín es actualmente dirigente de las Juventudes de Izquierda (JIZ) en Guerrero y miembro de la expresión política Alternativa Democrática Guerrerense (ADG), que dirigen el ex aspirante a la gubernatura y ex dirigente estatal del PRD, Carlos Reyes Torres, y el ex senador de la República y ex presidente de la Comisión de Gobierno (hoy Junta de Coordinación Política) del Congreso local, Celestino Cesáreo Guzmán.

Desde muy temprana edad mostró su inquietud por la política e inició con una serie de actividades para apoyar a su municipio. De hecho, a los 20 años de edad fungió como director de Gobernación del Ayuntamiento de San Marcos, en donde se destacó por su sensibilidad para atender a la ciudadanía.

También ha fungido como coordinador de Informática del INEGI en la región de la Costa Chica, y como secretario privado del diputado Celestino Cesáreo Guzmán.

Y no sólo eso. Ha obtenido importantes distinciones de carácter municipal, estatal y federal, entre los que destacan: Premio Estatal al Mérito Civil Municipal y Desarrollo Comunitario 2011, Premio Estatal al Mérito Juvenil en el Área de Labor Social 2011, Premio Municipal al Mérito Juvenil en el Área de Gestoría Social Juvenil 2011, Reconocimiento Especial por la Destacada Trayectoria en la distinción Compromiso Social, Categoría ’B’ del Premio Nacional de la Juventud 2012 y el Premio Valor Ciudadano 2019.

Sin lugar a dudas, es un joven con trayectoria política y social; un joven que tiene presencia en su municipio y que cuenta con el respaldo de importantes actores políticos y, sobre todo, Néstor Daniel Juárez Valentín representa a una nueva generación de políticos en el estado de Guerrero.

El que se haya registrado como precandidato del PRD a la Alcaldía de San Marcos, es un importante paso y un buen mensaje para la sociedad porque representa el empoderamiento de los jóvenes.

Ojalá la dirigencia estatal del Sol Azteca valore su trayectoria y su compromiso con la izquierda.

