Emilio Lozoya, instrumento electoral

Dinero por aprobar leyes, la acusación

Peña Nieto exhibido; no iría a la cárcel

Mientras, Covid desborda los hospitales





Más vale ser atrevido, aunque se cometan muchos errores,

que ser estrecho de mente y demasiado prudente

Vincent Van Gogh, pintor impresionista holandés







Varios políticos de Morena se dieron cuenta que la estrategia para mitigar los contagios y muertes por Covid-19, van camino a un rotundo fracaso. Sacan del cajón del sastre el viejo truco de reciclar notas viejas y mitos viejos. ¡Tienen puesta la vista en las elecciones de 2021! ¡Ganar a cualquier costo!



Los mitos les han sido útiles y efectivos. Para desviar la atención de la creciente violencia en el país, así como de los problemas económicos, el alto desempleo, la desesperación de millones de mexicanos que no tienen qué llevar de comer a sus casas, el asalto diario, la inseguridad, la corrupción que no ha terminado, la incompetencia administrativa de muchos de sus militantes, el despilfarro de recursos en sueños guajiros, entre muchas cosas, salen a relucir el avión presidencial, la venta de lo confiscado a presuntos delincuentes, la captura de César Duarte y la extradición de Emilio Lozoya Austin.



Estos políticos de Morena, colocaron la vara muy alta y ahora tienen que darle al pueblo el circo que están prometiendo. Se adelantan al decir que, con la extradición de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, saldrán a la luz nombres de involucrados en el escandaloso caso de corrupción de sobornos de Odebrecht en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Barajan los nombres de Luis Videgaray, al ex líder del sindicato petrolero; Carlos Romero Deschamps, al extinto secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza; a ex gobernadores; las cabezas del huachicoleo; entre otros.



En la chistera, dicen, saldrán conejos, palomas, alimañas, tepocatas y todo tipo de bichos. Aunque aseguran que podría llegar hasta el mismo ex presidente, Peña Nieto, no lo podrán juzgar por delito del orden común, únicamente por traición a la patria. Pero, mediáticamente es un festín; una orgía que podría hacer olvidar por algunos días, la intensidad con que estará creciendo el número de contagios y muertos por coronavirus, el deterioro económico de todas las familias.



Y, como ’anillo al dedo’, lo electoral. El objetivo sublime que tienen los morenistas, mientras se desvía la atención, es descalificar la reforma energética que se impulsó en el gobierno de Peña Nieto. Para ello, adelantan que saldrán los nombres de los legisladores de la LVII y LVIII Legislatura del Congreso.



Quieren intimidar a los partidos políticos de oposición, en especial el PRI, PAN y PRD, que impulsaron esa reforma y evitar una alianza opositora para los comicios del año próximo. Es fácil que este escándalo que viene, se convierta en el pretexto para justificar la brutal crisis que vive el sector energético en la Cuarta Transformación, donde Rocío Nahle y Octavio Romero Oropeza, lo destrozaron por su ambición de PODER Y DINERO.



Pemex sufre incompetencia y corrupción de los funcionarios de la ’impoluta honestidad’. Ahorcan la gallina de los huevos de oro, que ya la habían explotado hasta el cansancio en sexenios anteriores, pero podría seguir dando dinero para cubrir las ansias de poder del gobierno. Hoy, a año y medio de este sexenio, está en el umbral de la quiebra.



Por ello, es ideal culpar al sexenio anterior que impulsó la reforma energética, así como a los legisladores de la LVII (a quienes ya empiezan a mencionar que recibieron dinero para aprobar ese paquete de leyes), es el objetivo. Lo dosificarán. Dirán que es información que le sacaron a Emilio Lozoya.



Muchos quieren ver a un Presidente en la cárcel. En el caso de Enrique Peña Nieto, no lo lograrán. Simplemente por que así lo contemplan nuestras leyes, que no van a cambiar. Todo mundo sabrá que el PRI recibió dinero de Odebrecht para la campaña presidencia de EPN: que desde Hacienda les dieron dinero a algunos de los legisladores de todos los colores y partidos para aprobar las leyes.



Así exhibirán a los priistas y panistas fundamentalmente, para debilitarlos ante las próximas elecciones. Muy evidentes las señales que manda Morena. Maldita política que sirve a intereses de quienes buscan enquistarse en el Gobierno. Mientras, el Pueblo muere por el coronavirus y sufre por la grave caída de la economía.



Del tamaño de la crisis (del Covid, económica y electoral) es el circo; aunque el Pueblo no tenga pan.



PODEROSOS CABALLEROS: Baja California, la entidad que gobierna Jaime Bonilla arde por Covid. Mexicali es el municipio con más incidencia de casos. Le sigue Tijuana. Los hospitales se están saturando y es difícil el control de la pandemia en esa región. *** Un caos Grupo Famsa, que preside Humberto Garza. Ahora, pidió su retiro voluntario de la Ley de Quiebras de Estados Unidos (Chapter 11), por la revocación de la licencia a Banco Ahorro Famsa. Desde inicios de junio, Grupo Famsa incumplió pagos de sus bonos de este año y fue el 26 de junio que la empresa se apegó al Chapter 11 donde presentó un plan de reestructura. No paga salarios de sus trabajadores y abandona a sus cuentahabientes. No se fincarán acciones penales contra funcionarios, a pesar de hacer perder ahorros de 2,500 familias, que no les liquidará el IPAB sus recursos. *** A pesar de la recesión económica GINgroup, de Raúl Beyruti, se posicionó como una de las 500 empresas más importantes de México de acuerdo al ranking anual de Expansión. Se ubica en el lugar 108. Esta empresa ha sabido salir adelante ante la crisis global, gracias a sus iniciativas con valor que garantizan el bienestar integral de sus colaboradores. La crisis la enfrenta con proyectos de inversión y negocios con absoluto tacto y en beneficio de los trabajadores mexicanos.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Como parte de su compromiso de Empresa Socialmente Responsable, y con el propósito de colaborar en su lucha contra la propagación de contagios por Covid-19, Elite, que en México dirige Francois Bouyra, entregó a manera de donativo, 500 mil unidades de mascarillas tipo quirúrgicas al gobierno de Tamaulipas, de Francisco García Cabeza de Vaca, las cuales serán utilizadas principalmente en instituciones de salud. Tiene una meta de donar alrededor de 3 millones de cubrebocas durante los próximos 3 meses.







