2021: la oportunidad de Walton

A diferencia de varios de los que aspiran suceder a Héctor Astudillo Flores en el poder, el empresario y ex alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, opera discretamente la entrega de equipos de protección en esta contingencia sanitaria por el Covid-19.

A través de las redes sociales circulan videos de directores de hospitales públicos de Guerrero, para agradecer a Luis Walton la donación de más de 10 mil piezas de protección para médicos, enfermeras y trabajadores de salud de toda la entidad.

Félix Edmundo Ponce Guajardo, director del Hospital General de El Quemado, fue uno de los que inicialmente agradecieron el gesto solidario del empresario acapulqueño.

De igual manera, Ignacio Galeana Ochoa, director del Hospital Comunitario de Coyuca de Benítez, manifestó su beneplácito a quien fuera alcalde de Acapulco en el periodo 2012-2014.

Vía WhatsApp circulan otros videos en donde los directores del Hospital Vicente Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Edgar Balbuena García Andraca y Guillermo Velázquez Gaona, dan las gracias a Luis Walton por la entrega de las caretas y cubrebocas N95.

Cabe destacar que la compra del equipo de protección fue con recursos propios del empresario.

El pasado 25 de abril, Walton emitió un mensaje en Facebook, en donde reconoce la labor humana y el esfuerzo de los médicos, enfermeras y todo el equipo médico que está luchando por salvar las vidas de miles de seres humanos.

Desde el pasado mes de marzo, el exalcalde porteño suspendió actividades públicas, ya que consideró que sería irresponsable arriesgar la salud de los guerrerenses.

Todos los aspirantes a la gubernatura tienen su propia estrategia. Hay quienes siguen recorriendo desesperadamente el estado para no seguir cayendo en las encuestas, y otros que apoyan a la gente más vulnerable y sin protagonismos.

Y lo más lamentable: algunos han sido exhibidos de repartir material a los hospitales para que el personal médico evite el contagio del Covid-19, pero resulta que los insumos entregados han sido sustraídos de otros hospitales. ¡Sopas, perico!

A Walton nadie lo puede señalar de utilizar recursos públicos para promoverse como aspirante a la gubernatura, ya que desde el 2014 no ocupa ningún cargo de elección popular, mucho menos una responsabilidad en los gobiernos estatal y federal. Y, a pesar de eso, su nombre figura para ser candidato de Morena en 2021.

Desde luego que no es monedita de oro para caerles bien a todos, pero es claro que el patrimonio que ha obtenido ha sido a base de mucho esfuerzo, ya que nadie le ha regalado nada.

Como alcalde de Acapulco dejó cuentas claras y finanzas sanas a su sucesor. Y esas son sus mejores cartas de presentación.

Los que dejaron en bancarrota al Ayuntamiento de Acapulco, fueron otros y que cínicamente también buscan llegar a Casa Guerrero.

Walton ha declarado públicamente que sí pretende competir en las elecciones de gobernador en el 2021 con una candidatura de izquierdas, pero de no ser el elegido apoyaría a quien represente Morena.

Lo cierto es que luego de su renuncia a MC, en septiembre de 2019, Walton ha logrado que varios dirigentes de Morena se sumen a su proyecto. Y lo más importante: se le ve muy tranquilo y relajado, y no angustiado como otros personajes de Morena.

CRÍMENES POLÍTICOS

Mientras los guerrerenses se cuidan para no contagiarse y morir de Covid-19, los criminales aprovechan la emergencia sanitaria para seguir haciendo de las suyas en algunos puntos de la entidad.

Tal parece que su objetivo es enrarecer el clima político electoral.

Lo comento porque la tarde de este lunes fue ejecutado a balazos el síndico procurador del Ayuntamiento de Tixtla de Guerrero, Víctor Hugo Romero Valencia, cuando se dirigía a su domicilio en el fraccionamiento ’Los Amates’, a bordo de un auto compacto Nissan March blanco, placas de circulación HCG-111-B de Guerrero.

De acuerdo a fuentes policiacas, el crimen se suscitó aproximadamente a las 15:00 horas sobre la carretera Tixtla-Chilapa, a cincuenta metros del internado ’Adolfo Cienfuegos y Camus’.

Romero Valencia, quien el próximo 12 de junio cumpliría 34 años de edad, era militante del PRD y formaba parte de la expresión Izquierda Progresista de Guerrero (IPG), cuyo líder moral es el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.

El 1 de julio de 2018 fue electo síndico procurador en la planilla que encabezó Erika Alcaraz Sosa, quien pertenece al grupo político que dirige el ex alcalde de Quechultenango, Bernardo Ortega Jiménez.

En la anterior administración municipal que encabezó Hossein Nabor Guillén –su compadre– fungió como secretario general del Ayuntamiento.

Hugo, como era conocido popularmente, era originario del municipio de Coyuca de Catalán, allá en la región de Tierra Caliente, pero desde hace más de diez años se fue a radicar a Tixtla para hacer talacha política. En 2010, por ejemplo, fue un activo promotor de la campaña electoral de Ángel Aguirre, quien en ese entonces rompió con el PRI al no designarlo como su candidato a la gubernatura.

Al enterarse del asesinato del síndico perredista, Ángel Aguirre comentó en Facebook:

’Conocí a Víctor Hugo Romero Valencia siendo apenas un jovencito, en mis constantes visitas por Tierra Caliente. (…) Me acabo de enterar que le fue arrancada la vida cuando viajaba a la ciudad de Tixtla donde fungía como síndico procurador. (…) Víctor Hugo era parte de Izquierda Progresista Guerrerense, y formaba parte del relevo generacional que impulsa esta expresión política’.

Asimismo, exigió una amplia y pronta investigación por este crimen como otros, ya que dijo, ’no pueden quedar impunes’.

Es lamentable que el proceso electoral que está por iniciar se manche de sangre.

Lo comento porque el pasado 28 de abril el ex dirigente municipal del PRI y ex candidato en 2015 a la Alcaldía de Petatlán, Rodrigo Tamayo Rentería, también murió en un ataque armado.

El petatleco formaba parte al equipo político que encabeza Mario Moreno Arcos, titular de la Secretaría Desarrollo Social estatal y uno de los aspirantes del PRI a la gubernatura.

Tamayo Rentería y Romero Valencia tenían la intensión de ser alcaldes de Petatlán y Tixtla en 2021. Lamentablemente, mentes perversas acabaron con sus ilusiones y con sus vidas.

Comentarios:

E-mail: [email protected]

Twitter: @efiglesias