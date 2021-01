2021: panorama de retos que exige una economía activa, Contadores

’En este 2021, aumentará la fiscalización a las micro, pequeñas y medianas empresas, MiPyMes; y de los profesionistas independientes. El Servicio de Atribución Tributaria, SAT; pretende alcanzar sus metas recaudatorias y promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales’, declaró Arturo García Ramírez.



’Este año no se crearon ni incrementaron impuestos federales, sin embargo’, explicó el presidente del Colegio de Contadores del Estado de Nayarit, ’pueden cancelar los certificados de sello digital y dejarlos sin efectos de manera definitiva. Los negocios no podrían facturar y su posibilidad de subsistencia seria casi nula’.



’Existe también la posibilidad de que terceros relacionados y responsables solidarios del cumplimiento de obligaciones fiscales sean sujetos a embargo precautorio por el SAT’, agregó García Ramírez; ’es importante el acercamiento entre contadores y contribuyentes y evitar poner en riesgo su patrimonio’.



En relación al incremento del salario mínimo del 15 por ciento para este año, el presidente de IMCP en Nayarit considera que, sin aumento de productividad, esta medida impactará severamente la recuperación de los empleos perdidos, ’los negocios se verán tentados a la informalidad, con los riesgos que esto implica’.



En materia de Impuesto sobre la renta, ISR; los cambios impactan a las personas morales sin fines de lucro, con la intención de controlar el origen de sus ingresos y que su finalidad efectivamente no sea lucrativa, ’el Colegio está a las órdenes de estos contribuyentes para orientarles en el cumplimiento de este este requisito’.



’Ya que, de no hacerlo, pagarán el ISR y los gastos que no amparen con un CFDI. Además, necesariamente deben ser donatarias, y si sus ingresos son distintos en más de un 50 por ciento al concepto original perderán su autorización y si no la recuperan en un año tendrán que donar todo su patrimonio a otra donataria’.