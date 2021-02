2023 Y 2025

Las expectativas oficiales son positivas, pero…..

El programa de vacunación terminaría en 2023

Estiman recuperación económica hasta 2025



A PESAR de la expectativa oficial, la realidad es que el horizonte no es muy prometedor para México y los mexicanos en los controversiales y delicados temas que significan la salud y la economía.



El gobierno de la Cuarta Transformación considera que el bache económico derivado de la pandemia será superado paulatinamente a partir del segundo semestre del presente año, aunque analistas en la materia se atreven a predecir una franca recuperación hasta 2025.



Respecto al programa de vacunación contra la enfermedad producida por al virus SARS-CoV-2, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR estima que en marzo del año entrante se estaría llegando a la etapa final de inoculación. No obstante, un sector de la comunidad científica mexicana considera que, al paso que avanza el proceso de inmunización, sería hasta 2023 cuando los millones de mexicanos en edad de recibir el fármaco terminarían de recibir sus respectivas dosis.



El incumplimiento a nivel mundial del laboratorio Pfizer-México incluido, por supuesto-ha retrasado el suministro de la vacuna por lo que las brigadas sanitarias no están en posibilidades de aplicar suficientes inoculaciones.



La inefectividad de la vacuna producida por la empresa inglesa AstraZeneca en personas mayores de 65 años de edad, también se ha convertido en otro escollo para el programa de vacunación del gobierno de la 4T.



El gobierno mexicano le apostaba al suministro de vacuna del programa Covax auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas, pero el proyecto no ha cristalizado por no recibir el respaldo de los diferentes laboratorios que elaboran la sustancia.



Ante tal situación, el gobierno azteca aceleró las gestiones ante su similar ruso para establecer en acuerdo virtual-privado la compraventa de 24 millones de la vacuna Sputnik V, que tiene una efectividad superior al 90%. Durante la presente semana las autoridades sanitarias de ambos países habrán de definir el calendario de entrega de los embarques.



Por cierto, no deja de ser paradójico que la vacuna Sputnik V no recibió la confianza mundial de muchos países del mundo, una vez que el gobierno ruso anunció la producción y alto grado de eficiencia de su biológico.



También, es evidente que, por alguna razón, el subsecretario de Salud HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ prefiere la adquisición y suministro del fármaco ruso y, en cambio, se muestra receloso con la vacuna CanSino que produce la República Popular de China.



El avance de la pandemia y la aceleración del contagio es en realidad el grave problema que padece el país en materia de salud, aunque, desafortunadamente, la estrategia en el programa de vacunación no va de la mano con el suficiente suministro. Es decir, se habla de una planificación inmunizadora, pero sin tener físicamente las dosis a aplicar.



Obviamente, la recuperación de la economía en todos los sectores productivos también es de vital importancia para resarcir los estragos de la pandemia del siglo. Sin embargo, la salud siempre será prioridad ante cualquier otra adversidad.



DESDE EL BALCÓN:

I.-ALONSO ANCIRA ELIZONDO, propietario de Altos Hornos de México S.A., continuará en prisión hasta en tanto finalicen los trámites del acuerdo reparatorio para devolver a Petróleos Mexicanos poco más de 200 millones de dólares por el sobreprecio en la venta de la empresa chatarra Agro Nitrogenados.



II.-A la Fiscalía General de la República (FGR) le urge procesar al ex senador JORGE LAVALLE, involucrado en el millonario affaire para la aprobación de la Reforma Energética.



