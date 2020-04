214 años del natalicio del benemérito de las américas

Benito Pablo Juárez García nació en San Pablo Guelatao, el 21 de marzo de 1806, y falleció en la Ciudad de México el 18 de julio de 1872, fue un abogado y político mexicano, de origen indígena zapoteca, presidente de México en varias ocasiones, del 21 de enero de 1858 al 18 de julio de 1872. Se le conoce como el «Benemérito de las Américas». Una de sus frases célebres fue: "Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz".



Esta frase última es un ejemplo de como debemos tener ese gran respeto en los pueblos, entre las naciones que hoy en día no existe.



Hemos vistos que muchas naciones viven bajo el yugo de países imperialistas como es el nuestro por el país norteamericano y que no nada mas nosotros sino otros países que han sido invadidos saqueados por los más poderosos.



Nosotros los antorchistas sabemos perfectamente que México alcanzará esa libertad, en efecto, cuando verdaderamente gobierne el pueblo, y no representantes de los que pretenden mejorar pero no precisamente la calidad de vida del pobre.



Tenemos que construir un México diferente, necesitamos de muchos buenos hombres como Benitos Juárez, señalo la dirigente de este municipio, Camelia Domínguez Isidoro.



Antorcha es la verdadera solución en esta Patria.