2 millones de mexiquenses dejan atrás la pobreza en el segundo año de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez

Septiembre 18, 2025 09:36 hrs.
TOLUCA, Estado de México.- Con una inversión histórica de 18 mil millones de pesos en programas sociales, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez subrayó que cerca de dos millones de mexiquenses han salido de la pobreza, en el marco de la campaña previa a su Segundo Informe de Gobierno.

En su mensaje, difundido en redes sociales, la Mandataria destacó que, mediante la atención a grupos vulnerables, con programas como Mujeres con Bienestar, Pensión a Personas con Discapacidad, Canastas Alimentarias y Créditos Colibrí, se ha logrado devolver dignidad y esperanza a las familias mexiquenses.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de apoyar a quienes más lo necesitan y de trabajar bajo la premisa de que ¡Por el bien de todas y todos, primero los pobres!

La campaña, que inició el 15 de septiembre, tiene como objetivo compartir con la ciudadanía los resultados alcanzados en los primeros dos años de administración, sustentados en el trabajo conjunto y la cercanía permanente con la gente.

