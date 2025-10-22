2km de red de agua y asfalto obra fuerte para la cabecera municipal de Tezoyuca

Tezoyuca, Estado de México, a 22 de octubre de 2025.-Esta tarde se llevó a cabo el arranque de obra para la construcción de la red de agua entubada en la Avenida del Trabajo, en la cabecera municipal.



En punto de las 14:00 horas, el C.P. Edgar Uriel Morales Ávila, Presidente Municipal de Tezoyuca, acompañado de autoridades municipales, auxiliares, comités de agua potable y vecinos, se dieron cita para presenciar este momento tan esperado.



Durante su mensaje, el presidente señaló:



’El día de hoy vamos a comenzar con los trabajos de cambio de red de agua potable en esta avenida. Estamos hablando de una etapa para una gran obra que es una arteria principal para nuestro municipio. Son 2 kilómetros, desde el boulevard hasta el OXXO.



Esta obra será muy fuerte.’

Asimismo, mencionó que una vez concluidos estos trabajos, se dará inicio a la repavimentación de toda la avenida, destacando que se trata de una obra de alto impacto que beneficiará a todo el municipio.



El edil agradeció el trabajo en equipo con los integrantes del cabildo, quienes autorizan y respaldan la ejecución de estas acciones, así como a los vecinos por su participación activa en la mejora de su entorno a través de jornadas de limpieza y colaboración comunitaria.



Posteriormente, se realizó el banderazo de inicio de obra, con el cual se inician oficialmente los trabajos en esta importante vialidad.



La obra contempla:



• Trazo y nivelación con equipo topográfico.

• Corte de carpeta asfáltica existente con cortadora de piso.

• Demolición de pavimento de concreto asfáltico de 5 cm.

• Excavación por medios mecánicos en zanjas.

• Afine de taludes en material.

• Cama de arenilla de 10 cm de espesor.

• Colocación de tubo PVC hidráulico RD 26 de 2’ (50 mm).

• Reparación de carpeta asfáltica.

• Construcción de 10 cajas de válvulas.



La meta es la construcción de 2 mil metros lineales de red de agua potable y 360 tomas domiciliarias.



Estos trabajos comenzarán el 22 de octubre y se tiene previsto concluirlos el 20 de noviembre, con una duración aproximada de 30 días de labores.



El Gobierno Municipal de Tezoyuca continúa apostando por mejorar la infraestructura y la calidad de vida de todas y todos los tezoyuquenses.



