3 de Mayo Día de la Santa Cruz y del Albañil

Taxco de Alarcón, Gro, 3 de mayo de 2020.-En Taxco entre cal, arena, andamios, varillas, alambre, vigas, bultos de cemento, los albañiles festejan hoy su día. El día en que el grito mezcla maestro calla, la cuchara y la plomada la dejan por un bote de cerveza "porque esa es la tradición". 2020 será seguramente una celebración austera entre los maestros de la cuchara por la contingencia sanitaria.

Decíamos que el 3 de mayo se festeja "El Día del albañil" y es la misma fecha en que se celebra el día de la Santa Cruz. Con este motivo, Desde las pocas obras que hay, los albañiles desde el sábado empezaron a construir su cruz de los mismos desechos de la obra para colocarla hoy en la parte superior y más alta de la construcción.

Esta es una fiesta muy antigua, fiesta que conmemora a la Cruz en la que Cristo realizó su mayor sacrificio, y que además recuerda su triunfo sobre la muerte a través de su resurrección.

Sin embargo, la cruz posee también un segundo significado, puesta está relacionada con una antigua creencia indígena.

Ante la Conquista, los indígenas mesoamericanos relacionaron a la cruz con las direcciones cardinales de la cosmografía indígena norte, sur, este oeste y centro que gráficamente formaban la cruz.

Con la llegada de los españoles, se erradicó esta evocación y se sustituyó por el simbolismo religioso de la Santa Cruz.

Desde entonces se estableció la celebración de esta fiesta con la construcción de casas, iglesias, conventos, y demás edificaciones con mano de obra indígena.

Así en casi todas las obras en construcción se hace una celebración a la que se invitan familiares y amigos de los albañiles, donde el padrino es el propietario de la edificación o en su defecto lo son los ingenieros o residentes de la obra.

Alzados de muros, paredes y tapias colocación de cubiertas y canalizaciones de fluidos sin presión, la preparación de cemento y otras tareas de obra no especializadas, son olvidadas por un momento para darle gusto al cuerpo.

Desde temprano los trabajadores de la cuchara acuden al lugar donde entregan su mayor esfuerzo, aunque esta vez, no lo hacen para trabajar sino para festejar...

Dentro del menú de la fiesta no pueden faltar algunos de los platillos mexicanos más tradicionales y populares entre este gremio, la barbacoa, el chicharrón, las carnitas de puerco, los tamales, la carne asada y sin faltas los frijoles al albañil -frijoles con chorizo-, chile y por supuesto, montones tras montones de tortillas calientes y salsa picante, sin faltar litros de cerveza.

El albañil es un hombre que pasa desapercibido para la sociedad, pero su obra ahí está, en muchas ocasiones hemos quedado impresionados al ver tan espectacular construcción, ya sea una casa, un edificio, un puente, un centro de convenciones y es el trabajo de muchos hombres que toman la responsabilidad de construir de la nada semejante belleza con solo utilizar sus manos. La gran mayoría de los hombres de la cuchara no cuenta con una vida llena de lujos, pero lo poco que logran conseguir lo disfrutan como si fuera el todo en sus vidas, algunos no están conformes por su estilo de vida tan pesada.

Es de los trabajos que más esfuerzo físico requiere y si bien es cierto que son los constructores de modernas y elegantes residencias, su hogar, muchas veces consta de unos cuartitos construidos de lámina de cartón, uno porque ganan poco y la mas de las veces porque lo que ganan lo despilfarran en bebida, principalmente.

Es necesario en muchas ocasiones largas jornadas de trabajo bajo condiciones adversas como son temperaturas a más de 45 grados bajo un sol intenso, pero aún así la gran mayoría de las familias se sienten orgullosas del albañil, incluso, es una tradición que pasa de generación tras generación. "Pese a nuestra apariencia externa, algunos piensan que somos muy nacos y corrientes porque andamos todos mugrosos y el olor no sea del agrado de muchos, pero lo que si es cierto es que gracias a nuestro sudor y a que no andamos cuidando nuestra apariencia dizque para no ensuciarnos, muchos hemos logrado posicionarnos y buscan nuestros servicios".

A pesar de que de vez en cuando se echen sus cervecitas, tienen en mente el darles a sus hijos una estabilidad económica, el darles lo que a él en algún momento no le dieron, el brindarles la oportunidad de estudiar y ser unos hombres o mujeres de bien, que no tengan que trabajar en jornadas tan pesadas y con una remuneración tan diminuta como lo es el sueldo de un albañil. Lamentan que hay temporadas en las que el trabajo escasea y a pesar de todo tienen que hacer el sacrificio para sacar adelante la familia, aunque admiten que hay temporadas donde les va muy bien y pueden llegar a juntar un guardadito.

Sin ellos, ¿quién construiría nuestras paredes, quién le chiflaría a nuestras mujeres y a quién se le pagaría la raya semanal?

En Taxco existen al día de hoy todavía algunos vestigios o monolitos con una cruz en lo alto muy apreciadas por los taxqueños. Entre ellas, la Cruz de la calle del Arco, la Cruz Blanca en el cruce de caminos al cerro de Bermeja, rumbo al panteón municipal, la calle de san Miguel y la carretera nacional; la Cruz Verde sobre el populoso barrio de san Miguel y la más antigua en el Cerro de la Misión.

También yerguen victoriosas la Cruz en todos los atrios de los templos Católicos, por los callejones en nichos, en el cuello de la gente y en los altares familiares.

En el Cerro de la Misión que data del siglo XVI, hasta hace un año, la gente acostumbraba ir a pasear a la ermita Cruz de la Misión donde vecinos del barrio los recibían obsequiándoles tamales atole de ciruela silvestre. Hoy con la confinación, este festejo también quedo suspendido debido a la pandemia del coronavirus; el año 2021, ya Dios dirá.