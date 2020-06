3 requisitos para que las marcas innoven en la era poscovid

El confinamiento provocado por el Covid-19 ha generado una transformación en los hábitos de consumo de los mexicanos, quienes ahora buscan opciones más económicas, productos con múltiples funcionalidades y que le generen una experiencia que se adapte a sus circunstancias actuales, de acuerdo con la consultora de mercados Kantar.



Por ello, consideró, las empresas deben de poner atención a estas tendencias a fin de adelantarse a las necesidades del consumidor e innovar en productos y servicios que sean diferenciados.



’El truco está en saber como podemos traducir las necesidades emergentes en una crisis para que funcionen con los consumidores y mejorar el valor de su existencia a través de la diferenciación’, señaló en una conferencia Alex Herrera, vicepresidente del área de Innovación en México de Kantar.



El 80% de los mexicanos encuestados por Kantar dice prestar atención a los precios de sus productos y 67% dijo buscar productos de promoción, por lo que es importante considerar el precio.



’Sabemos que los consumidores son cada vez más conscientes del valor durante una recesión, tenemos que asegurarnos de que se está cumpliendo con esos requisitos de valor de una manera que funcione a los consumidores y que apoye el crecimiento de sus marcas’, señaló en su intervención Elodie Touche, líder en Innovación en Latam de Kantar.



La consultora observa tres maneras en las que las marcas pueden entregar valor: nuevas experiencias, un valor económico tangible que genere una percepción del ahorro y un producto que se use para múltiples funciones.



En el caso de la experiencias, hay empresas que han logrado adecuarse a las necesidades de los consumidores que buscan más rapidez, flexibilidad y accesibilidad.



’A medida en que las personas se adaptan a las nuevas formas de socializar, aprender, trabajar y realizar sus actividades, la entrega de nuevas experiencias que sean satisfactorias y positivas han sido uno de los ingredientes clave para impulsar la diferenciación’, explicó Touche.



Los ejemplos están en todo tipo industrias, por ejemplo, la experta se refirió a una empresa mexicana que antes vendía bicicletas y que comenzó a ofrecer programas de entrenamiento a través de una app, lo que provocó un incremento en sus ventas durante la pandemia.



’En la industria de turismo vimos que Marriot se asoció con Alibaba en China para crear un reconocimiento facial, permitiendo un check-in más seguro sin contacto humano y también más rápido. Y en las experiencia virtuales, Airbnb ha realizado lives para aprender a catar un vino en el Valle Guadalupe, en E



En el sector salud, añadió, se ha visto una aceleración de la telemedicina, área en la que a pesar de ya existían métodos, había una baja adopción. En este caso, Mastercard con sus tarjetahabientes en México ofrece la aplicación Salud Ya; Natura también ofrece a sus empleados una aplicación gratuita de telemedicina.



’También en la parte de las ventas es probable que volviendo a la ‘nueva normalidad’ mucha gente no se sienta cómoda haciendo pruebas de vestuario o maquillaje, en utilizar muestras compartidas. Lo que han hecho muchas empresas es un escaneo de cuerpo para que puedan probarse diferentes piezas de ropa’, mencionó la analista.



Sin embargo, advirtió que la experiencia por sí sola no será suficiente para crear éxito a corto plazo, ya que las compañía deben de aportar un valor adicional. Por ejemplo, la marca australiana Splosh ofrece enviar de manera gratuita las recargas des sus productos para abordar la problemática de desechos plásticos y así ahorran tiempo y dinero.



’También el valor del ecosistema mediante productos que tengan una funcionalidad cruzada es importante. Si pensamos en los audífonos de música, empezaron a evolucionar con productos inalámbricos y plegables para llevar a cualquier parte; hoy en día ofrecen cancelación de ruido para aislarse del entorno y estamos viendo una innovación para cargarlos con energía solar. La última innovación fue que Dyson patentó audífonos con purificadores de aire’, comentó Touche.



Forbes