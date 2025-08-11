34 jóvenes talentos representarán al EdoMéx en concurso nacional ’México canta por la paz y contra las adicciones’



TOLUCA, Estado de México. – 34 jóvenes del Estado de México fueron seleccionados para competir en México Canta por la Paz y Contra las Adicciones, certamen binacional que impulsa la música como herramienta para construir una cultura de paz y alejar a las juventudes de las adicciones.



Las y los seleccionados, cuyas propuestas sobresalen por su talento, creatividad y compromiso social, provienen de distintos municipios de la entidad: Toluca, Atizapán de Zaragoza, Chimalhuacán, Teoloyucan, Nezahualcóyotl, Ecatepec, La Paz, Ixtapaluca, Atlacomulco, Valle de Bravo, Calimaya, Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán, El Oro, Ocoyoacac, Coacalco, Tecámac, Metepec y Tlalnepantla.



En esta etapa del concurso, las juventudes mexiquenses participarán en dos fases de selección con el objetivo de llegar a la gran final, que se celebrará el próximo 5 de octubre en el emblemático Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la Ciudad de México.



La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), encabezada por el maestro Miguel Ángel Hernández Espejel, celebra el entusiasmo y compromiso de las y los jóvenes participantes y reafirma el respaldo del Gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez para generar espacios que impulsen y dignifiquen el talento juvenil, con el propósito de transformar las narrativas sociales desde el arte.



Esta iniciativa, que promueve tanto los géneros tradicionales como las nuevas fusiones musicales, rescata valores que nos unen como nación y representa una oportunidad para que las juventudes alcen la voz por la paz y en contra de las adicciones. Las propuestas artísticas de las y los seleccionados del Estado de México pueden consultarse en la plataforma oficial: mexicocanta.gob.mx/participantes.