35 personas dan positivo a COVID-19 en el Edoméx: Salud

Con corte a este día, la Secretaría de Salud del Estado de México informa que 35 personas han dado positivo a COVID-19, hay 42 casos sospechosos y 144 pruebas han sido negativas a la enfermedad.



En lo que corresponde a los 35 afectados, uno ha sido dado de alta, siete están hospitalizados, reportados estables y 27 se encuentran en aislamiento domiciliario. Todos los casos están relacionados a importación.



Por lo anterior, el titular de la dependencia, Gabriel O´Shea Cuevas señala que se mantiene un trabajo coordinado entre todo el sector salud, pero lo fundamental es la participación de la sociedad y ante el inicio, este lunes, de la Jornada Nacional de Sana Distancia, exhorta a los mexiquenses a atender las recomendaciones.



Subraya que es importante que las familias se mantengan en su domicilio, limitando el acudir a lugares públicos, ya que el objetivo de suspender temporalmente las actividades no esenciales, es prevenir el contagio de esta enfermedad.



Un punto fundamental es la protección de personas con enfermedades crónico degenerativas y adultos mayores, por lo que el Secretario de Salud estatal, exhorta a brindarles el apoyo necesario, si se les visita, evitar el contacto directo y no saludar de mano, beso o abrazo, mantener una distancia de 1.5 metros y ayudarlos en las compras de sus alimentos y provisiones.



Asimismo, pide a la población mantener las indicaciones de higiene como el lavado constante de manos, adoptar el estornudo de etiqueta, no tocarse ojos, nariz o boca y si presentan síntomas de infecciones respiratorias, llamar al número 800 900 32 00 para recibir asesoría y para contar con información fidedigna sólo consultar las redes sociales oficiales de las Secretarías de Salud federal y estatal.