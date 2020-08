357 perros han sido esterilizados en Texcoco, a un año de la creación del programa municipal; Captura Esteriliza y Regresa (CER

Texcoco, Méx., a 6 de agosto del 2020.- Más de 200 perros han sido capturados, esterilizados y regresados a su entorno, dentro del programa Captura Esteriliza y Regresa (CER)a, implementado por el gobierno municipal a través de la Dirección de Servicios Públicos.



El titular del área, Vicente Govea Charles, señaló que la Presidenta Municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas, ha impulsado este programa, que ha permitido en lo que va de la administración municipal, la esterilización de 357 perros de las 56 comunidades y la cabecera municipal de Texcoco.



Señaló que pese a la pandemia por COVID-19, en lo que va del año, se ha realizado la captura de perros en las comunidades de Cuautlalpan, San Mateo, Lomas de Cristo, Coatlinchan, San Bernardino entre otras.



Derivado de estas capturas, se han regresado 40 perros ya esterilizados, vacunados y en buenas condiciones de salud, a su entorno, algunos a sus familias, otros a la zona en donde fueron capturados, aunque no apareció el dueño, por con la garantía de que están sanos y no se reproducirán.



Sandra Luz Falcón Venegas, ha calificado como exitoso este programa, que viene a mantener el control sobre la fauna canina en el municipio, también permite que los dueños de mascotas hagan conciencia sobre el cuidado y trato a estos animales de compañía.



El Director de Servicios públicos, señaló que siguiendo los lineamientos establecidos con Sandra Luz Falcón Venegas, desde que este programa inició hace más de un años, se han capturado 357 perritos, mismos que fueron esterilizados, de ellos 209 con adultos, 77 cachorros.



De esta cantidad, 87 perros fueron dados en adopción, a 50 se les aplicó la eutanasia, por sus condiciones de salud y 169 fueron reintegrados a su entorno, en el caso de los que tenían dueño, se habló con la familia para que los cuide y no los dejen en las calles.



’Les advertimos: le estamos entregando un perro sano, esterilizado, vacunado y desparacitado, para que lo cuiden y lo integren a su familia, no para que lo dejen en la calle’, dijo el Director de Servicios Públicos.



Señaló que de acuerdo a los reportes de los vecinos, se acude a las comunidades en donde hay que recoger perros, por lo que en fechas próximas acudirán a Huexotla, Rivapalacio y San Miguel Tlaixpan.