37 viviendas en zona de derrumbe en Ecatepec son notificadas sobre alto riesgo en el que viven

Ecatepec, Méx., a 11 de octubre del 2020.- Autoridades municipales notificaron a 37 familias que están asentadas en zona de alto riesgo, cuyas viviendas se ubican junto o encima del talud de un cerro en la colonia Cuauhtémoc, donde el pasado 6 de octubre se registró el deslizamiento de rocas y tierra, sin que personas hayan resultado lesionadas por los hechos.



Personal de las direcciones de Protección Civil y Bomberos y Jurídica y Consultiva del gobierno de Ecatepec notificaron sobre el riesgo inminente al que están expuestos a los propietarios de viviendas construidas en zona de alto riesgo, en las calles Adolfo Ruiz Cortines, Mariano Matamoros, Miguel Hidalgo, Morelos y Pino Suárez, entre otras de dicha comunidad, localizada en la zona de Tulpetlac.



Luis López Ibarra, director Jurídico y Consultivo del gobierno municipal, informó que previamente Protección Civil realizó un dictamen de valoración de riesgos en esa comunidad y determinó que 11 viviendas ubicadas junto al talud y 26 que están arriba representan alto riesgo, por lo que recomendaron a sus propietarios que ya no las habiten para prevenir cualquier incidente.



Durante diversos recorridos, personal de dichas áreas del ayuntamiento informó a los ocupantes de las viviendas en riesgo sobre las posibilidades de que sus inmuebles puedan sufrir algún daño estructural, similar a aquellos causados en días pasados por la caída de 30 metros cúbicos de tierra.



Las notificaciones se realizaron en viviendas de calles aledañas al lugar del siniestro, predios que fueron vendidos hace más de 25 años a las familias asentadas ahí, a pesar de que se encuentran en zonas irregulares y de alto riesgo de derrumbes, muestra de la corrupción que prevaleció en administraciones municipales anteriores.



López Ibarra mencionó que dos viviendas afectadas por el deslave del pasado 6 de octubre presentan daños importantes, por lo que colocaron sellos de suspensión en las mismas, que ya no son habitables debido al riesgo que representan para quienes las ocupen.



Agregó que el gobierno de Ecatepec, por instrucciones del presidente municipal Fernando Vilchis Contreras, apoyará a familias afectadas y durante dos meses aportará el pago de la renta.



Detalló que son cinco familias quienes afortunadamente no sufrieron lesiones o pérdidas humanas tras el incidente, las cuales serán apoyadas de manera solidaria con el arrendamiento de dos meses, mientras se define su situación patrimonial.