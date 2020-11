4 exalcaldes, uno en función van por Taxco

www.guerrerohabla.com



Inmersas las poblaciones de habitantes de México rumbo en un inédito proceso electoral 2021, de manera especial en nuestro estado de Guerrero y el municipio de Taxco de Alarcón. Los vecindarios tendremos que elegir en las urnas a nuestras próximas autoridades, tantas gubernaturas, alcaldía, sindicaturas, regidurías, diputaciones federales y estatales de todo el país.



Así, de la misma manera el pueblo de México ira a las urnas con la esperanza de que las nuevas autoridades hagan su trabajo y pongan fin a tanto dolor, lágrimas y barbaridad que le viene ocurriendo todos los días a esta bendita tierra mexicana sin que nadie lo detenga, sobre todo los feminicidios.



Estas desgracias, incluyendo la terrible peste del Covid-19; la inseguridad que mata todos los días; la economía con mucha gente que no tiene ni que comer; nefastos políticos; corrupción; impunidad; la educación y los valores humanos como el aborto, los malos ministros de las iglesias religiosas, además de los fenómenos y plagas naturales, entre muchas más ’los aspirantes a un cargo de elección también tendrán que sortear en campaña estos riesgos’.



NOMBRES



Aquí en Taxco los aspirantes o suspirantes que sueñan seguir gobernando el municipio, esta puestísimo el actual alcalde panista Marco Parra Gómez, quién percibe seguir gobernar Taxco por tercera ocasión. Otro es alcalde que ya probó la miel y le gusto, aspira ser votado por segunda ocasión. Él es el exalcalde priísta Salomón Majul González. En esta ocasión sería por el Movimiento de Regeneración Nacional (morena); Otro es el alcalde priísta, Álvaro Burgos Barrera, quién dice a los cuatro vientos que ya tiene la ’bendición’ del gobernador Héctor Astudillo Flores ’para seguir haciéndose multimillonario. En esta sui géneris lista de exalcaldes también participará por el PRI, Omar Flores Majul, quién en su trienio anterior pasado gobernó y mantuvo la inseguridad tranquila y controlada y con aceptables resultados de parte de la ciudadanía jumilera.



En esta chipocluda lista, los antes mencionados son los que tienen mayor posibilidad y los más viables de alcanzar ’la gloria’; Omar Flores Majul y ’Álvaro Burgos Barrera’ por el PRI; Salomón Majul González por el morena y Marcos Parra Gómez por el PAN. También se pueden colar para ver que les toca en las negociaciones políticas los exalcaldes Abraham Ponce Guadarrama del PRI, Marco Sierra Martínez ’por el Partido de los Pobres’; Ocampo Fernández del PVEM y el eterno soñador para ser presidente municipal, Manolo Saidi Pratt por el PRD.



En cuanto a las alianzas legales o de facto entre el PRI-PRD y Morena, PT Y PVEM, todas ellas son vanan ilusiones, pues los partidos políticos primero están sus intereses. Como ejemplo, en Taxco el presidente o dueño de la franquicia del PVEM, Isaac Ocampo Fernández, con tantos compromisos con el actual gobernador, dice que solo apoyará a morena si es el abanderado en Taxco. Manuel Saidi Pratt, por su parte, podría ser postulado por el PRD o seguir apoyando a su compadre Parra Gómez. Abraham Ponce Guadarrama aún que jura y perjura que es priísta de hueso colorado, en días anteriores se entrevistó en Taxco con Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, no por casualidad como dice, sino fue concertada con anterioridad. Marco Sierra Martínez, es el chile de todos los moles, pues con todos los ’precandidatos los huele, los busca y les dice que es el mejor’.



En cuanto a equidad de género no hay mucha tela de donde cortar y solo está como buen prospecto la señora Lili Campos de Flores y la señora Vanessa de Berger por el PRI ’también aún respira la priísta Flor Añore Ocampo’, excandidata perdedora a la presidencia de Taxco hace tres años y párale de contar. Aún que ya son tiempos electorales rumbo al 2021, falta que los partidos decidan y escojan a sus mejores aspirantes, pues en política mexicana aún puede ocurrir muchas sorpresas inenarrables de última hora. En Taxco como en todo el país, al día de hoy no hay nada seguro para nadie, todas son especulaciones y falta lo que digan los ciudadanos…[email protected]