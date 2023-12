TOLUCA, Estado de México.- La Maestra Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México comenzó este fin de semana con la entrega de 400 mil tarjetas de programa integral "Mujeres con Bienestar", el primer pago se realizará a partir del 21 de diciembre, se trata de un apoyo económico de 2 mil 500 pesos bimestrales que se entregarán de manera directa y sin intermediarios e incluye 12 beneficios adicionales.



’La idea es que cada día se dote de herramientas, dotar de elementos, para que nuestras mujeres tengan esa posibilidad de desarrollar cada vez más ese potencial que tenemos. Cuando nos dan las herramientas y nos dan todo lo necesario, créanme que podemos hacer grandes cosas, porque ustedes lo hacen en sus casas, lo hacen con sus hijos, lo hacen con su familia, entonces, nada más es cuestión de seguirlas apoyando’, aseguró la Mandataria estatal.



En Así lo manifestó la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, durante la entrega de las primeras 12 mil tarjetas en los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec.





Además de contar con un apoyo económico, el programa integral ’Mujeres con Bienestar’ dará acceso a los beneficios:



1. Asistencia médica telefónica y telemedicina.

2. Asistencia telefónica psicológica.

3. Asistencia telefónica nutricional.

4. Asistencia funeraria.

5. Asistencia telefónica y presencial oftalmológica.

6. Asistencia telefónica y presencial dental.

7. Asistencia telefónica legal.

8. Seguro de vida.

9. Asistencia veterinaria telefónica y presencial.

10. Centro de capacitación digital y certificación.

11. Descuentos para el Bienestar.

12. Asistencia financiera.



La iniciativa incluye un convenio entre las Secretarías de Bienestar y de Educación para apoyar la conclusión de estudios, es gratuito y está dirigido principalmente a las mujeres más necesitadas de 18 a 64 años en los 125 municipios del Estado de México, con prioridad para madres solteras, indígenas, repatriadas, afrodescendientes, con enfermedades crónico-degenerativas, víctimas de algún delito y que vivan en condiciones de alta marginación.



Lo anterior fue posible gracias a ahorros generados por la eliminación de programas duplicados en la entidad y la reducción del salario de funcionarios de primer nivel, así como al trabajo conjunto del gobierno federal y estatal.



’Quiero reconocer a nuestros Secretarios y a todos los que integran el Gabinete estatal porque algo que se les pidió es que se redujera un poquito lo que era el presupuesto en algunas cosas que a la mejor eran importantes, pero no eran necesarias’, apuntó la Gobernadora Delfina Gómez.





La entrega directa de los apoyos y la gratuidad del programa buscan garantizar transparencia y evitar malos usos, por lo que llamó a las mujeres a denunciar actos de corrupción relacionados con la aplicación del programa.



’Nada de intermediarios, nada de cobro por hacer alguna acción o algún trámite porque esto no tiene costo, no tiene intermediarios, por favor si alguien les cobra, si alguien hace mal uso de este apoyo, denúncienlo’, señaló la Maestra Delfina Gómez.



"Mujeres con Bienestar" representa un esfuerzo institucional para mejorar la calidad de vida de mujeres en situación de vulnerabilidad en el Estado de México, otorgando apoyo financiero y servicios adicionales, de manera directa y sin intermediarios; una muestra del humanismo y justicia social que caracteriza al Gobierno que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez.