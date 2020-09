45 aniversarios despojo instalaciones de la ESA

El 20 de abril de 1962, el H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), aprobó el Plan de Estudios de la Escuela de Agronomía y Zootecnia (EAZ), cuya finalidad sería la formación de agrónomos prácticos, con especialidades en Agricultura, Bosques y Ganadería, el requisito de nivel educativo fue solamente de Secundaria.

Cuatro meses más tarde – 15 de agosto de 1962 - inició sus actividades administrativas en la capital del estado, Chilpancingo de los Bravo.

Las tres especialidades fueron de cuatro años, el Plan de estudios contaba con 48 asignaturas, seis por semestre. Los tres primeros años deberían cursarse 36 materias, el último año, se cursaba propiamente la especialidad.

Los objetivos del Plan de Estudios fueron: la formación de técnicos capaces de dar solución a los problemas del camp, tener el conocimiento, la habilidad y sensibilidad de dirigir ejidos o comunidades, y siempre servir de ejemplo práctico a los campesinos.

Un año después, en 1963, el Ing. Miguel Peralta Castillo, director de la EAZ, presentó al H. Consejo Técnico de la escuela, reformas tales como: el cambio de la denominación a Escuela de Agricultura (EA), que se adoptara el Plan de Estudios anual con duración de seis años y la formación de Ingeniero con especialidades de Bosques, Zootecnia y Agronomía.

El 9 de febrero de 1965, estalla una huelga estudiantil que demandaba la regularización del Plan de Estudios por el H. Consejo Universitario. Coyunturalmente, la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG), aprovecha la situación para demandar la salida del rector Dr. Virgilio Gómez Moharro.

Como secuela del movimiento, los estudiantes lograron la renuncia del director, también se dieron la expulsión de alumnos y maestros que simpatizaron con el movimiento.

En junio de 1965, el H. Consejo Universitario aprobó la denominación de Escuela Superior de Agricultura (ESA), con su respectivo nuevo Plan de Estudios de once semestres; con especialidad de Fitotecnia y como requisito de ingreso, estudios de secundaria; se impartía Bachillerato Agrícola en los tres primeros semestres y del cuarto al onceavo, la carrera de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista.

Dos años más tarde, el 2 de octubre de 1967, el H. Consejo Universitario aprobó un nuevo Plan de Estudios; destacando los aspirantes deberían contar con estudios de bachillerato, desapareciendo las especialidades y, la duración de la carreara fue de nueve semestres.

El 25 de junio de 1970, siendo rector el Dr. Jaime Castrejón Diez (1970-1972), la Escuela Superior de Agricultura es trasladada a Iguala, se argumentó que el valle de Iguala se encontraba las mejores condiciones físicas y agroecológicas para desplegar su potencial como institución educativa en el agro guerrerense.

Por el número de estudiantes, se asentó en el lugar que actualmente se encuentra la Preparatoria No. 10. Tres años más tarde, la ESA se trasladó a la comunidad cercana a Tuxpan, las instalaciones eran las más adecuadas, número de aulas suficientes, laboratorios equipados, mobiliario apropiado contando con 17 hectáreas de terreno, maquinaria agrícola para la práctica de los alumnos, dos autobuses, cuatro camionetas, dos automóviles, una biblioteca con un acervo bibliográfico, de los más adelantado, Además de una posta zootécnica con bovinos, porcinos, aves y conejos para realizar actividades de docencia e investigación.

Con el Proyecto educativo de Universidad-Pueblo impulsado por el Dr. Rosalio Wences Reza, en 1972, al interior de la ESA se empezó a gestar un movimiento democratizador y a tener una mayor vinculación con el medio rural a través del Servicio Social.

En 1974, un grupo de seuestudiantes empezó a resistirse a acciones renovadoras que ya invadían a la comunidad universitaria en general.

La rectoría de la UAGro, descubrió una serie de corruptelas administrativas, como la inexistencia de registros contables sobre el manejo de los recursos otorgados por la universidad, subsidio especial e ingresos propios generados por las diferentes áreas productivas, pérdida de maquinaria, vehículos y ganado, rezago de adeudos a diversos proveedores a pesar de contar con el subsidio especial, además de fraude académico a favor de algunos estudiantes incondicionales del director.

La situación imperante en la ESA y la reciente asunción a la gubernatura de Rubén Figueroa Figueroa, motivó que el grupo de alumnos y maestros identificados con el director de la escuela, decidieran tomar las instalaciones de la ESA, la madrugada del 17 de septiembre de 1975, apoyados por el ejército y las diversas policías del estado.

Y para cerrar la usurpación de las instalaciones de la ESA, el 19 de noviembre de 1975, el Congreso Local expidió la Ley que crea el Instituto Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (ISAEG), posteriormente dio origen al Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO), utilizando las instalaciones de la ESA.

La comunidad de la escuela, inició una lucha encabezada por estudiantes, con el objetivo fundamental de recuperar sus instalaciones, durante siete años se sufrió un trastorno en el desarrollo de sus actividades sustantivas. Durante ese periodo, la escuela desarrolló sus funciones académicas en la Preparatoria No. 10 en horarios forzados; luego, la UAGro construyó a la ESA aulas provisionales, en donde hoy se encuentra la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra, en la Ex-Hacienda de San Juan Bautista de Taxco el Viejo, Gro; en estas instalaciones funciona hasta noviembre de 1979.

Durante este periodo, y sin renunciar a las justas demandas, se gestionó ante el gobierno federal la construcción de nueva infraestructura, lo cual se logró gracias a la intensa e infatigable lucha que libró la comunidad de la ESA y la Universidad en su conjunto. Es así, como en 1979, la ESA, regresó a la ciudad de Iguala a sus nuevas instalaciones, que hoy se conocen como la ’Unidad Guadalupe’.

La lucha continuó hasta recuperar el patrimonio usurpado; gracias a la movilización combativa de los universitarios, con acciones cada vez más radicales como marchas a la ciudad de México y a Chilpancingo, la toma de las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) en Chilpancingo y la lucha legal emprendida por la institución, el gobierno se vio obligado a devolver las instalaciones de Tuxpan, el 30 de octubre de 1982, no sin antes ser saqueadas y desmanteladas en su equipamiento.

Durante este periodo de lucha, la UAGro, sufrió la pérdida irreparable de la estudiante Victoria Hernández Brito, quien fue secuestra el 11 de noviembre de 1976, a unos días de su clausura de Ingeniera Agrónoma; la Comunidad de la escuela, aun la recuerda con cariño, porque fue una mujer ejemplar, una mujer con dignidad, por ello sigue la exigencia a las autoridades su presentación.

En honor a esta Heroica estudiante, el H. Consejo Universitario, el 30 de octubre de 1982, acordó que la ESA, se denominaría, Escuela Superior de Agricultura ’Victoria Hernández Brito’, acuerdo que sigue vigente. A partir de 1982, la escuela cuenta con dos instalaciones: la Unidad Guadalupe y la Unidad Tuxpan.



