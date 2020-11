4T atenta contra los más pobres: Brasil Acosta

En su intervención en la Cámara de Diputados, el legislador Brasil Acosta Peña señaló los errores que está cometiendo la 4T. Al modificar a su antojo el presupuesto.



Recorta recursos económicos para programas sociales y aumenta recursos a las obras "faraónicas" de López Obrador, desaparece el FONDEN por supuestas anomalías y deja en el abandono los damnificados de Tabasco, puntualizó el Diputado Federal Dr Brasil Acosta.



Abundó Acosta Peña que el Movimiento Antorchista no está en plantón en la Cámara de Diputados, por qué lo más importante es la salud de los ciudadanos, y "debido al semáforo naranja y al alto riesgo de contagio por la pandemia es que hemos tomado la decisión de no plantearnos". "



Pero eso no significa que estemos de acuerdo con las decisiones que está tomando el gobierno de morena en relación con el presupuesto que es lo que hace es castigar a los más necesitados".



El manejo de la pandemia ha sido terrible. ¿Por qué no etiquetan recursos para pagar la vacuna del #covid19?



¿Y el apoyo para la gente que perdió todo en #Tabasco?



Protestamos, porque usan el gastado recurso de que Antorcha ha recibido recursos de manera directa cuando eso es completamente FALSO. Lo usan no sólo para desprestigiarnos, sino para ganarse adeptos políticos alegando que están combatiendo la corrupción.



!Basta de la persecución de la cuarta transformación en contra del Movimiento Antorchista y sus integrantes!. !Basta de utilizar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como garrote!, que coincidencia que me anuncian que se congelarán mis cuentas? el día que se empieza a discutir el presupuesto de egresos, lo hacen porque saben que Antorcha va a defender al pueblo, a diferencia de morena.



Ante tal denuncia en la máxima tribuna de México, el legislador Brasil Acosta evidencia los errores que viene realizando el Gobierno Federal que ante su incapacidad para resolver los principales problemas, prefiere desacreditar a quienes les señalan sus atropellos y abusos en contra de los mexicanos más pobres por ello, emitieron hastag.



#NoAlRecorteDelPEF2021