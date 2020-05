4T en pánico; teme perder el poder

Plan de austeridad: saquear las arcas

• Quitan internet de dependencias

• Seguirán regalos para los votos

• Buscan tomar fideicomisos y afores



No olvides que los demás cuentan contigo y que tú no puedes contar con ellos.

Alejandro Dumas, escritor francés.





Los regalos del gobierno, en forma directa, a miles de personas que son simpatizantes de Morena, no se pueden mantener en momentos de crisis económica. Falta dinero para lo esencial y lo superfluo sería el comprar votos para las elecciones del 2021.



La Cuarta Transformación sabe perfectamente que la pandemia del COVID-19 desnudó infinidad de deficiencias y corruptelas de los ’impolutos’ miembros de Morena, que ahora resultaron iguales o peores que los panistas, priistas y perredistas, que los antecedieron.



En una acción de desesperación política, y ante el férreo control del Banco de México para evitar que el Ejecutivo Federal, use el presupuesto indiscriminadamente y con fines totalmente electorales, a través de Hacienda la Cuarta Transformación tomó la decisión de apretar aún más el presupuesto, que de por sí está muy limitado.

No elimina los regalos a jóvenes que no estudian, ni trabajan, ni tampoco para algunos ancianos, ni madres solteras y mucho más. Estos regalos, que en otros países desarrollados y con amplios niveles de prosperidad y bienestar, quien los recibe está impedido de votar, como una forma de eliminar la corrupción electoral.



En el oficio 801.1.18 700-2020-0482, la Secretaría de Hacienda, impone una serie de medidas que van directamente a las dependencias necesarias para el país. El Fondem, será aniquilado. Este fondo está destinado para apoyo a las comunidades que son azotadas por calamidades de la naturaleza o de cualquier otra índole. Ahora, que sufra el Pueblo Sabio en momentos de angustia.



Quita internet de las dependencias de gobierno, no habrá compras de equipo de computación, además elimina cualquier acción de apoyo en las labores de la burocracia tropa.

También aniquilar al Conacyt, y quitarle la beca a cientos de jóvenes mexicanos de calificaciones de excelencia que estudian en escuelas de excelencia, superiores a las 100 universidades que dicen se edificaron en los primeros meses del gobierno morenista. Para ciencia y tecnología, estiman quitar todo, sólo dejar un pequeño grupo para no dar la imagen de negligente. Con la cabeza enlistonada, pero con el estómago vacío, pues.

Otras áreas también sufrirán. Quiere sacar casi un billón de pesos. Por ello, tienen puestos los ojos en las Afores, los ahorros de los trabajadores, que representan más de 5 billones de pesos, que serían oro molido para inyectarlo para comprar votos.



Estas medidas, hablan de un solo factor: hay desesperación en la Cuarta Transformación de perder el poder por incompetencia, mediocridad, corrupción y, lo peor de todo, el incumplimiento de promesas de campaña.

PODEROSOS CABALLEROS: Mientras, lo más grave es que la miseria se apodera de las calles.



El coronavirus, frenó la actividad económica, pero podría haberse evitado todo ello, con medidas drásticas al principio. Le hubiera salido más barato al Gobierno Federal y hubiera (aunque el ’hubiera’ no existe) salido en hombros, como héroe, aplicar medidas de control en aeropuertos desde enero o hasta febrero. Pero no lo hizo y nadie, en su gabinete, se atrevió a contradecir al Presidente, quien desestimó en un principio la pandemia. Un dato nada más de los que alertaban una crisis grave: cada hora más de 1,300 personas entrarían en pobreza en México, estima BBVA.



*** Michelin México, al mando de Feliciano Almeida, al ser declarado el sector automotriz como ’actividad esencial’ por el Gobierno Federal y la Secretaria de Salud de México, inició ayer sus operaciones. Primero abre sus plantas, y en función de la demanda de producción incrementará la producción. Sus oficinas corporativas, reanudan actividades 1 de junio. A cada uno de los sitios de trabajo (plantas, corporativo) asistirán inspectores del IMSS, para asegurar un sano y buen regreso.



*** A partir de ayer lunes, adn40 está disponible en Amazon Prime Video a través de Prime Video Channels. Durante más de tres años, adn40 ha hecho la mejor televisión informativa y de análisis para todo el país, con su barra de opinión única en la televisión mexicana, que reúne, convoca y por la que han desfilado los analistas más reconocidos y prestigiados de México, para hablar de política, economía, cultura, entre otros temas, con una perspectiva siempre crítica y enfoque periodístico único en absoluta libertad. adn40 surge de la estrategia de reinvención de TV Azteca impulsada por Benjamín Salinas Sada, para contar con un canal con información útil y veraz las 24 horas del día.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: A menos dos meses de su lanzamiento, la iniciativa Ayuda un Restaurante de Stella Artois, que la produce Grupo Modelo de Cassiano De Stefano, recaudará hasta 6 millones de pesos a favor de la industria gastronómica. Ayuda un Restaurante es una iniciativa que permite que las personas apoyen a sus restaurantes y bares favoritos a través de la compra de tarjetas de regalo para consumo futuro, las cuales podrán disfrutar una vez que éstos vuelvan a abrir sus puertas. Stella Artois duplicará el valor de cada tarjeta, beneficiando tanto al consumidor como al establecimiento. Más de 2,000 restaurantes se sumaron a la iniciativa en Ciudad de México, Guadalajara y Puebla entre otras ciudades.

