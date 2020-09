4T: Fallarle a Acapulco con Adela

-------------

Luego de que la alcaldesa Adela Román Ocampo lo señalara de buscar contratos de obra pública en el municipio de Acapulco, el regidor Javier Morlett Macho rechazó tal imputación y reveló que el proceso para la contratación de una empresa constructora en el gobierno municipal no sigue el método tradicional, sino que tiene que pasar por la aprobación de ’la familia Román’, especialmente de una persona ’de la familia que gobierna Acapulco’.

Así lo dio a conocer en una entrevista que concedió al periódico El Sur y que este martes salió publicada en sus páginas.

Morlett Macho admitió que ha recomendado empresas para que les den contratos en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio, pero rechazó que tenga empresas constructoras como lo señaló la alcaldesa Román Ocampo en su segundo informe de gobierno, que se llevó a cabo el pasado domingo.

’El año pasado recomendamos todos (los regidores) pero lo que observamos es que muchas, gran parte de las empresas que recomendamos no fueron incluidas y supimos que existe un proceso de contratación alterno al tradicional, donde hay una persona de la familia que participa en la contratación’, dijo.

’¿A qué familia se refiere?, es abstracto —inquiere el reportero.

—Hasta ahí lo dejo.

—¿Es la familia Román Ocampo?

—La familia gobernante dije.

—¿Pero qué familia es?, insiste el reportero.

’—La familia Román’.

Desde el inicio del gobierno de Adela Román, quien llegó al cargo gracias al efecto AMLO, han sido constantes las denuncias de que miembros de su familia hacen y deshacen en el Ayuntamiento porteño.

Y las denuncias, que conste, provienen principalmente del partido que la postuló en el cargo (Morena).

El pasado 30 de enero, Matilde Testa García —su suplente en la Alcaldía— envió una carta a la Presidencia de la República, a las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Función Pública, así como a la Cámara de Diputados y a la dirigencia nacional de Morena, en la que afirma que Adela Román ha incurrido en nepotismo y otras irregularidades, y pide medidas cautelares para su protección y la de su familia.

Testa García aclaró que decidió hacer la denuncia para que el propio presidente (Andrés Manuel López Obrador) sepa las anomalías que ocurren en un gobierno municipal de la llamada ’cuarta transformación’.

En la misiva enviada al titular del Poder Ejecutivo federal, la alcaldesa suplente de Acapulco y fundadora de Morena señala a Víctor Román Ocampo, sobrino de la alcaldesa, como el principal operador de los negocios familiares.

’Tiene a todos sus familiares en la nómina, bajo nombres de otras personas y que no cobran (en) una sola tarjeta, cobran (en) varias tarjetas cada uno de sus hermanos y sobrinos’, asegura y sostiene que además de nepotismo ’hay contrataciones amañadas’. (Expansión Política, 07-II-2020).

Las denuncias contra Adela Román son, sin lugar a dudas, muy serias. E insisto, sus denunciantes son miembros de su mismo partido: Morena.

La síndica procuradora, Leticia Castro Ortiz, también ha denunciado que en el Ayuntamiento de Acapulco existe nepotismo ’debido a que no se han respetado los lineamientos que marcó el presidente Andrés Manuel López Obrador para consolidar la cuarta transformación’.

Asimismo, ha lamentado que Adela Román pretenda continuar engañando a la gente al privilegiar los lujos y olvidar al pueblo que la eligió.

No cabe duda que la alcaldesa porteña es proclive a ganarse adversarios dentro y fuera de Morena. Y todo por su ambición desmedida por el poder.

Por su estilo autoritario de gobernar, lo único que logra es que Morena y la 4T sean echados (por los electores) en 2021 del Ayuntamiento de Acapulco. Al tiempo.

PRD: ¿LIBERTAD PARA DECIDIR?

Luego de una reunión entre Alberto Catalán Bastida y Jesús Zambrano Grijalva, dirigentes estatal y nacional del PRD, se acordó que el perredismo guerrerense tendrá la libertad de construir la política de alianzas para la elección del próximo año.

El encuentro se realizó en la Ciudad de México, la tarde de este lunes, en el que Catalán Bastida solicitó un trato especial para la definición de la política de alianzas y de las candidaturas, al considerar que Guerrero es uno de los estados más perredistas del país.

Jesús Zambrano, por su parte, reconoció a Guerrero como ’una prioridad en el proceso electoral’.

Desde su llegada a la dirigencia estatal del PRD, a Alberto Catalán se le ha visto muy activo, tanto en reuniones internas como en eventos públicos.

Ojalá la dirigencia nacional del PRD cumpla su palabra de respetar la decisión del perredismo guerrerense para construir las alianzas necesarias y así enfrentar a un ensoberbecido Morena, que antes de tiempo ya canta victoria.

ENTRE OTRAS COSAS… Por más que jure que no abandonará al PRD para brincar al PT, al alcalde del municipio de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, ya muy pocos le creen.

Es evidente que envió a su esposa Yasmín Arriaga Torres, presidenta del DIF Municipal, como su avanzada al Partido del Trabajo. Y se entiende. El poder se le está acabando y no quiere vivir fuera del presupuesto después de entregar la Alcaldía.

Por un lado apoya a su compadre Evodio Velázquez Aguirre como aspirante del PRD a la gubernatura, y por el otro a Félix Salgado Macedonio, quien busca la candidatura de Morena y que apenas el lunes solicitó licencia como senador de la República.

Y eso no es todo, amables lectores. El señor Gaspar también apoya –a través de su esposa– a Beatriz Mojica Morga para que sea la candidata del PT a la gubernatura.

Si en 2012 traicionó al PRI, instituto político que le dio la oportunidad de ser síndico procurador y funcionario municipal de Chilpancingo en varias ocasiones, no es descabellado que abandone al PRD en las elecciones que se avecinan o, en su defecto, sea uno de los caballos de Troya del PT o de Morena en las tripas del Sol Azteca.

