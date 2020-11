4T fatigó a la Iniciativa Privada

Frena inversión por falta de confianza

• Garza Sada, voz que debe ser escuchada



A veces de noche, enciendo la luz para no ver mi propia oscuridad.

Antonio Porchia (1886-1968) Escritor argentino de origen italiano.







Los síntomas de cansancio y fatiga de la Iniciativa Privada llegan a niveles que prefieren no invertir a poner en riesgo el capital de sus inversionistas y ahorradores.



’Mi papá era a acerero y me decía que el acero no ser rompe, pero sí se fatiga… es un poco parecido lo que está pasando en el medio empresarial, al medio empresarial lo veo fatigado de tanto cambio de dirección, de poca claridad. Creo que es importante reconocer que hay oportunidades’, enfatizó Armando Garza Sada, presidente de Grupo Alfa.



Los problemas más graves que enfrentan en México, con el gobierno de la Cuarta Transformación, van desde la falta de consistencia en las reglas a la iniciativa privada, la constante agresión y señalamientos falsos de que es la causante de todos los males que vive la administración pública y la falta de un Estado de Derecho.



Garza Sada fue una voz que habló directo y que pocas veces expresa esos sentimientos, en un encuentro empresarial de la Coparmex, aseguró que el sector privado está ’fatigado’ de tantos cambios en las reglas del juego y calificó de preocupante que la sociedad mexicana viva una polarización marcada por temas populistas que no generan una convivencia adecuada.



No hizo una crítica para atacar al gobierno, sino que también resaltó las acciones positivas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde destacó que acertó en no incrementar la deuda del país, pero será fundamental generar condiciones para propiciar más empleos de calidad, en momentos de una crisis sin precedente provocada por el Covid19.



A muchos políticos en el mundo les ha temblado la mano y acuden al paso seguro de la deuda para tratar de llevar un poco de alivio a sus gobernados.

En cambio, resaltó lo que desde esta tribuna hemos mencionado insistentemente. Dijo: ’me preocupa que estamos viviendo una sociedad polarizada y con fuertes dosis de narrativas populistas, esto puede generar una dinámica incómoda.



Cuando terminemos el periodo de falta de movilidad económica, recalcó el presidente del poderoso grupo neolonés, será importante considerar la posibilidad de reducir el extremo nivel de desempleo que existe para revivir la economía. Un buen consejo en donde la Iniciativa Privada está involucrada.



Agregó que para tener una sociedad justa se necesita seguridad social, mayor salario mínimo, pago de impuestos prediales, y la más difícil de todas, movilidad social. ’Creo que México la ha manejado de una forma francamente patética’, al referirse a esos temas.



Esas voces deben escucharse. Un país con una iniciativa privada pobre y débil, se empobrece sistemáticamente. No se trata de un sector que se fortalezca para disputar el poder con el Gobierno, que debe ser un administrador del dinero público. Empresas pobres, generan gobiernos pobres.



PODEROSOS CABALLEROS

AEROMAR

Los vuelos de Ciudad de México a Morelia de Aeromar, que preside Danilo Correa, serán reanudados el próximo martes, de acuerdo a la secretaria de Turismo de Michoacán, Claudia Chávez López. Serán 4 vuelos con tarifas con promoción de 985 pesos.



RESPONSABILIDAD SOCIAL

OUTSOURCING

Hoy y mañana se realizará en Diputados el Parlamento Abierto para debatir el futuro de la Subcontratación en México, regulada en la Ley Federal del Trabajo. Ya en el Senado debe incorporar en la Nueva Ley todas las voces y llegar a un consenso donde ganen trabajadores, empresas, prestadores de servicios y la inversión nacional y extranjera. Los diputados y senadores no deben legislar al vapor y actuado por encargo del Ejecutivo. Esta debe ser una Ley de consenso y no del capricho de unos cuantos actores políticos. Están en juego cientos de miles de empleos y la competitividad de la economía mexicana.

