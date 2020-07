4T malgasta dinero en proyectos inviables y fallidos

• María Luisa Albores no debe ver solo votos en los jóvenes



Existen alrededor de 80 mil educandos que demandan, entre otras peticiones, el pago de sus becas ’Benito Juárez’. Además, la pobreza y la falta de apoyos sociales contribuyen a que las familias no puedan pagar el servicio de internet y, por tanto, los estudiantes se rezaguen en su formación en estos momentos de educación a distancia por la emergencia sanitaria a causa del COVID-19.



El gobierno de la Cuarta Transformación (4T), por medio de las Secretarias de Bienestar y Educación (SEP), ignoran a los estudiantes –tanto de secundaria, bachillerato y profesional- quienes demandan, entre otras peticiones, el pago de sus becas.



Recientemente, EQUIDE y QUANTOS Investigación Cuantitativa, dieron a conocer el levantamiento de la información de la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos (ENCOVID-19), y entre sus resultados, el 75.3% de los hogares reportaron no recibir programas sociales o ayudas de gobierno: Sólo 10.8% declaran recibir las Pensiones para el Bienestar y 7.1% las Becas ’Benito Juárez’.



Además, ante la opinión pública se ha manifestado en diversos medios de comunicación, que las políticas sociales del Presidente Andrés Manuel López Obrador que planteó como prioritarias y consideradas insignias, no están cumpliendo las metas que se propusieron. Bienestar y Educación, han fallado.



Por ejemplo, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, nació con deficiencias en la construcción del patrón de beneficiarios pues era muy poco confiable.

Ahora, la misma titular de Bienestar reveló información sobre el Programa Sembrando Vidas que, de conformidad con sus propios datos, sólo ha logrado cumplir con un 7% de la meta planteada inicialmente.



Pobres resultados y México, sin educación de calidad

En México, la desigualdad económica impide que los estudiantes puedan acceder a una educación de calidad. Y, la pobreza, viene a destrozar las pocas posibilidades de aprendizaje y superación en la vida.



En particular, estos programas sociales, cuentan con un presupuesto ilimitado. A Sembrando Vidas se le otorgaron casi 30 mil mdp (millones de pesos) y a Jóvenes Construyendo el Futuro casi 25 mil mdp este año (2020).



En tanto, para las Becas Benito Juárez, en su Proyecto de Presupuesto de Egresos para la Federación 2020, se estimó gastar 59 mil 470 millones 255 mil 310 pesos para estudiantes de nivel básico y nivel medio superior.



Y, no se diga para el programa de Pensión para los Adultos Mayores, para el cual se aprobaron 2 mil 700 millones más en 2020, para obtener una bolsa total de 126 mil 650 millones de pesos.



Pero, olvidados o invisibles, ya que a decir de los propios empleados de Bienestar, ’se está dando prioridad a otros programas más importantes como Sembrando Vida’. Esto, cuando un adulto mayor solicita información de su pensión que no ha cobrado, a la poca confiable, ’Línea de Bienestar’.



Entonces, de acuerdo a analistas y legisladores, los fallidos resultados de estos programas reflejan la falta de capacidad de planeación del gobierno, las deficiencias en el diseño de estrategias e incentivos y peor aún, la falta de focalización y análisis de costos y consecuencias, lo que ocasiona un enorme desperdicio de recursos públicos. La realidad es que la 4T malgasta el dinero en proyectos inviables y políticas públicas que no están funcionando.



Permanente lucha de FNERRR



En entrevista con este reportero, el dirigente de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios ’Rafael Ramírez’ (FNERRR), Isaías Chanona Hernández, expuso que es imposible que los alumnos del país (secundaria, bachillerato y profesional) tengan una enseñanza adecuada si no tienen asegurados los servicios básicos.



Además, mencionó que la situación económica y educativa en México es grave, pues las cifras de organismos nacionales e internacionales son alarmantes por lo que hay que exigir al gobierno federal que implemente programas que realmente beneficien a las mayorías.



’FNERRR, entregó a finales de 2019, documentación de solicitudes de becas para más de 35 mil jóvenes de nivel medio superior a funcionarios de la Secretaria de Bienestar, quienes tras una reunión, se declararon incompetentes para cumplir las demandas’, expuso.



Subrayó, que son, al menos, 35 mil estudiantes afiliados a la FNERRR los que se han quedado sin este apoyo mensual, y es por eso que han salido a las calles de de la ciudad de México y principales ciudades capitales de varios estados del país, para pedir audiencias en las Secretarías de Gobernación (SEGOB), Bienestar y Educación.



Sin embargo, lamentaron la cerrazón, ignorancia y la insistencia por utilizar una política neoliberal, por parte de los funcionarios de estas dependencias por lo que se han visto en la necesidad de movilizarse en México.



Consideraron que no es justo que el gobierno de la Cuarta Transformación siga ignorando a más de 80 mil estudiantes que demandan, entre otras peticiones, el pago de sus becas.



El Gobierno Federal no está haciendo un esfuerzo para resolver este grave problema pues los solicitantes han agotado las instancias necesarias para poder ser beneficiados y aún no se ven muestras de solución.



Chanona Hernández, aseguró que los estudiantes de este movimiento estudiantil -que aglutina a más der 100 mil jóvenes de secundaria, bachillerato y superior en el país-, seguirán manifestándose en favor de los más desprotegidos, y hoy, están nuevamente levantando la voz no solo por beneficios estudiantiles sino por millones de familias que están desempleadas y viven en la marginación.



Cabe señalar que es imposible que los estudiantes mexicanos tengan una enseñanza adecuada y de calidad si no tienen asegurados los servicios básicos, pues según datos que ofreció la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), sobre pobreza extrema en México, podría aumentar de 11.1% a 15.9% este año.