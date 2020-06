4T no es partido, es una ideología para llevar a México a un cambio profundo y verdadero

Atizapán de Zaragoza, ciudad López Mateos, Estado de México, .- La Cuarta Transformación (4T) no es un partido sino una ideología, un modelo, una visión a la que tenemos que llevar a México para realizar un cambio profundo y verdadero, enfatizó el Diputado Federal del Distrito 15 del Estado de México, Raúl Sánchez Barrales Zavalza.



Tras anunciar su decisión de incorporarse al grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la LX Legislatura Federal, afirmó que esta disposición obedece a su convicción de contribuir, desde su posición como legislador, a fortalecer el trabajo y la estructura de la 4T del país.



’Estoy convencido que la 4T no es un partido sino una ideología, es un modelo, es una visión a la que tenemos que llevar a México para realizar un cambio profundo y verdadero’, enfatizó.



El político originario de Atizapán de Zaragoza -en entrevista-, aseguró que la 4T es un proyecto de Nación que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la que enfrentan un cambio sólido de todas las cosas que se han hecho mal y tiene sumido a nuestro país en un pozo lleno de desigualdad social, de inseguridad, injusticias, corrupción, saqueo, influyentismo y excesos que nos dejaron los gobiernos panistas y priistas anteriores’.



Sánchez Barrales Zavalza indicó que, así con esa convicción e idea de poner su granito de arena para fortalecer el proyecto de cambio que plantea la 4T, y que decidió su incorporación al PT, ’es porque sé que sirve y de mucho, estar en este lado de la trinchera’, consideró.



Dijo que sabe y confía que quienes votaron y le dieron su confianza en las pasadas elecciones para ser su Diputado Federal, respaldaran su decisión, ’porque esta abona a hacer más fuerte la visión de cambio y transformación que necesita nuestro país’, subrayó.



El diputado federal apuntó que la política interior del presidente de la república se ha basado en tres pilares fundamentales: Primero, acabar con la corrupción, el dispendio y los privilegios; segundo, recobrar la paz y la tranquilidad de los mexicanos, a través de un nuevo modelo de seguridad, y tercero, lograr una auténtica democracia para que sea el pueblo quien decida.



Manifestó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido y busca ser diferente, porque ese es el compromiso que hay con el pueblo. ’Queremos recuperar la confianza y la esperanza de que va a cambiar México y que habrá un mejor futuro para nuestro país’, apuntó.



Precisó que a los legisladores corresponde revisar y, en su caso, profundizar legislativamente las decisiones que contribuyan a lograr el cambio que México necesita y que estos cambios se consoliden.



’Más allá de intereses de grupos partidistas o personales debemos privilegiar el interés superior de la nación, ello no es otra cuestión más clara que la intención del presidente de separar el poder político del poder económico. La cuarta transformación de México es real, avanza, está aún muy lejos de concluir, pero avanza de manera visible, innegable y contundente’, puntualizó.



Aseguró que México está caminando sobre un gobierno diferente que escucha a todos, pero particularmente a los de abajo, a los que nos debemos todos. Agregó que el gobierno de nuestro país es un régimen que dialoga, reconoce y respeta como algo saludable y positivo, la pluralidad.



’Este gobierno tiene una profunda vocación democrática, debemos alcanzar la justicia social, lograr un cambio histórico que otorgue las condiciones de estabilidad y que nos permitan consolidar la paz y que le den rumbo a México’, recalcó.