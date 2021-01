5 Viles mentiras de año nuevo

Bartlett oculta fondo de apagón

No hay ventura ni desgracia en el mundo, sino la comparación de un estado con otro.

Alejandro Dumas (1802-1870) Escritor francés.





Sinónimo de político es mentiroso. Pero esto no es justificación para tratar de ver la cara a millones de pesos con viles mentiras.

En unos días que tomamos de vacaciones cuatro fueron las mentiras ruines que los políticos hicieron para confundir a la sociedad.

1.- Manuel Bartlett, director de la CFE, miente dos veces. Primero al afirmar que el apagón se debió a un incendio en Tamaulipas. Luego que el gobierno de Francisco García en esa entidad le demostró no existió ningún ’incendio’, dijo que fue por el exceso de oferta de las energías renovables (ecológicas). Esta es una vulgar y vil mentira. Esto no puede ocurrir. Lo que quieren es apoderarse de los ingresos de la electricidad. No se cansan de robar a los consumidores ahora quieren todo el pastel. Las energías limpias son mucho más baratas y a eso le temen.

2.- Hugo López, el vocero de la pandemia, se va de vacaciones a una playa nudista (El Zopilote) en Oaxaca. Lo cachan con su novia una boliviana y dice que fue a visitar a familiares en ese paraíso de quienes detestan la rota y cubrebocas. Luego se va a Argentina, y cínicamente dice que va a reunirse con funcionarios rusos para ver el funcionamiento de la vacuna Sputnik V. En septiembre pasado, el director general adjunto del Fondo de Inversión Directa de Rusia, Tagir Sitdekov, se entrevistó con funcionarios de la Cancillería de Marcelo Ebrard y de Salud. Ese mes la farmacéutica Landsteiner Scientific, firmó un acuerdo con Sitdekov, para distribuir 32 millones de vacunas. López se fue de vacaciones, ya que todo está hecho con Sputnik. Se aplicarán en México. Se acordó desde el año pasado.

3.- El presidente acusó a las intermediarias laborales o outsourcing de generar desempleo. Esto es falso. De eso viven esas empresas de tener empleados. Quien le haya dicho eso al Ejecutivo, le mintió con el fin de manipular un sector que es fundamental para el país y que quiere apoderarse la 4T.

4.- Los organismos autónomos como el IFAI, la Cofetel, Cofece y otros, dice el Ejecutivo, sólo sirven a la corrupción. Prometió que no había reservas. Ese mismos día Presidencia reservó la información la compra de las vacunas por 5 años. Ocultar información es corrupción.

5.- En Estados Unidos, con los demócratas tienen sed de sangre y venganza, quieren meter a la cárcel a Donald Trump. Ya le quitaron sus redes sociales, un acto, como dijo López Obrador, dictatorial de empresas privadas. Además, la manipulación informativa es brutal en el vecino del norte. Una democracia ficticia que podría reflejarse en el espejo del Tezcatlipoca mexicano.

PODEROSOS CABALLEROS

BIMBO

La imagen de una gran empresa que fundó el gran emprendedor Lorenzo Servitje, Bimbo, la manchan abogados rapaces que ahorran pesos y empañan el trabajo de miles. Desde 2019 la Empresa Bimbo enfrenta una demanda de indemnización por parte de la familia de un hombre - jefe de familia que perdió la vida cuando su motocicleta fue arrollada por uno de los tractocamiones de esa panificadora, en un tramo carretero entre Atlacomulco y Toluca a la altura de Almoloya de Juárez. En este sentido el Grupo Bimbo ha utilizado todo el recurso jurídico posible para evitar el pago a los deudos del hoy occiso su esposa y 2 pequeños que siguen intentando lograr el pago respectivo de menos para poder salir adelante ante este desafortunado incidente que los dejó en la orfandad en éstos tiempos de pandemia lo que ha complicado todavía más su vida. Otra vez los dobles remolques y otra vez abogados sin escrúpulos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

COTEMAR

Cotemar recibió la prestigiada certificación de Great Place to Work, que refleja el reconocimiento de sus trabajadores que lo consideran un excelente lugar para trabajar. La empresa 100% mexicana está reconocida por tener una estrategia centrada en sus colaboradores que, además, impulsa las buenas prácticas. Al ambicioso programa de certificaciones nacionales e internacionales de Cotemar no lo detuvo ni la pandemia, por lo cual hoy es la primera empresa del sector petrolero mexicano en obtener esta certificación Great Place to Work y una de las pocas de la industria petrolera a nivel internacional que cuentan con este distintivo. Vale la pena decir que en un año en el que se estima que se perdieron más de 800 mil empleos formales siguió contratando personal. Estas certificaciones le dan a Cotemar excelentes credenciales para trabajar con organizaciones internacionales y atraer al mejor talento.

