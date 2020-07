En abril de este año la cinta 50 O DOS BALLENAS SE ENCUENTRAN EN LA PLAYA obtuvo dos de los mayores premios en el 32 Rencontres Cinélatino de Toulouse: El Premio Especial Ciné+ en Construcción y el Premio Films in Progress Toulouse.



CDMX, julio, 2020. La película mexicana 50 O DOS BALLENAS SE ENCUENTRAN EN LA PLAYA del director Jorge Cuchí fue seleccionada para participar en la 35 Edición de la Semana Internacional de la Crítica de Venecia, dentro del 77 Festival Internacional de Cine de Venecia, que se llevará a cabo del 2 al 12 de septiembre de este año.



La cinta de Jorge Cuchí competirá con Ghosts de Azra Deniz, Thou Shalt Not Hate de Mauro Mancini, Bad Roads de Natalya Vorozhbit, Shorta de Anders Olholm, Frederik Louis Hviid, Topside de Celine Held, Logan George y The Flood Won´t Come de Marat Sargsyan.



50 O DOS BALLENAS SE ENCUENTRAN EN LA PLAYA Félix y Elisa, de 17 años, se conocen jugando el Juego de la Ballena Azul, se enamoran y deciden enfrentar juntos el último reto de éste juego: suicidarse

La opera prima de Jorge Cuchí 50 O DOS BALLENAS SE ENCUENTRAN EN LA PLAYA es protagonizada por José Antonio Toledano y Karla Coronado; producida por Hari Sama y Verónica Valadez P. bajo el sello de Catatonia Cine.

Recientemente el Festival Internacional de Cine de Venecia dio a conocer que sin importar el coronavirus este año se realizará la edición 77 de este festival en el mes de septiembre, tomando en cuenta que se hará con altas medidas de seguridad sanitarias para no recaer en una nueva oleada de contagios, la invitación a críticos y periodistas será reducido a la mitad y en el caso de las salas tendrán un cupo limitado para poder conservar su sana distancia.



La Semana Internacional de Venecia es una sección independiente y paralela al Festival Internacional de Cine de Venecia organizado por la Unión de Cine de Críticos de Italia (SNCCI). El programa incluye una selección de siete películas de debut y dos eventos especiales fuera de competición, las fechas para la edición 77 del Festival Internacional de Cine de Venecia están programadas del 2 al 12 de septiembre.



Catatonia Cine está dedicado a apoyar un cine de calidad que sea profundo y humano. Sus producciones se centran en directores que conecten sus experiencias personales con historias universales que puedan atraer a una audiencia mundial. Sus películas han participado en festivales de cine nacionales e internacionales como Tribeca, el Festival Internacional de Cine de Shanghái, el Festival Internacional de Cine de Morelia, el Festival de Cine Español de Málaga, el Festival Mundial de Cine de Montreal y el Festival de Cine de Mar de Plata entre otros. Hoy en día Catatonia Cine se posiciona como un competitivo sello de producción y con su nueva producción 50 O DOS BALLENAS SE ENCUENTRAN EN LA PLAYA ha participado en Toulouse Latin American Film Festival en Francia y próximamente en La Semana Internacional de Venecia.