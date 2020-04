56 mil empleos perdidos muestra clara que Sheinbaum ha demostrado incapacidad como gobernadora

La pérdida de más de 56 mil empleos, en promedio, entre enero y marzo en la capital y la falta de un plan de contención económica, son una muestra de que el Gobierno capitalino ha sido rebasado por el desempleo, afirmó Andrés Atayde Rubiolo, Presidente de Acción Nacional en la Ciudad de México.



’Por supuesto que la prioridad en estos momentos es la salud de las y los capitalinos, pero en medio de la emergencia sanitaria se están perdiendo empleos y lo peor es que los recursos que el Gobierno tiene destinado al programa de desempleo no van a alcanzar y fácilmente se verá rebasado’.



Atayde Rubiolo refirió que de acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los más de 130 mil empleos perdidos entre enero y marzo de este año a nivel nacional, el 43 por ciento de ellos, alrededor de 56 mil, se ubican solo en la Ciudad de México.



’Es una situación crítica porque los 500 millones de pesos previstos para el programa de desempleo solo servirán para apoyar a 47 mil personas con 2 mil 600 pesos durante 3 meses, pero la demanda, según las propias autoridades podría ser de más hasta 67 mil personas, entonces ¿cómo van a apoyar a esos 20 mil que perdieron su empleo? ¿De dónde obtendrán más recursos o será que los dejarán en la indefensión?’, cuestionó Atayde.



El líder de Acción Nacional en la capital lamentó que por segundo año consecutivo la Jefa de Gobierno no defendiera el Fondo de Capitalidad al que tiene derecho la Ciudad de México, pues eso significaba acceder recursos que en este momento podrían haberse ocupado para enfrentar la emergencia generada por el Covid-19.



Celebró que el Gobierno de la Ciudad analice ofrecer estímulos fiscales a micro y pequeñas empresas que mantengan su plantilla laboral, pero dijo que no hay tiempo que perder y se debe actuar para que el apoyo sea efectivo.



’Desde Acción Nacional llamamos a la Dra. Sheinbaum a abrir los ojos, a actuar ya y establecer una ruta económica de auxilio para las y los miles de capitalinos que han perdido su empleo a causa del cierre de negocios en la Ciudad de México, pues lamentablemente el desempleo seguirá creciendo’.