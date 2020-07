6 de cada 10 mujeres sufren violencia por confinamiento, informan investigadoras

Debido al confinamiento por la pandemia del Covid-19, investigadores y feministas denunciaron que la violencia contra las mujeres en el hogar, aumentó considerablemente por factores como la cultura machista, presiones económicas y tensiones familiares.



La Universidad Autónoma de Guerrero organizó el conversatorio virtual ’Violencia en el Confinamiento’ en el que participaron investigadoras, catedráticas, feministas y funcionarias de gobierno e informaron que 6 de cada 10 mujeres han sufrido de violencia de género y no se denuncian.



En el panel participó el rector, Javier Saldaña Almazán y en su mensaje aseguró que la UAGro continuará organizando paneles virtuales para orientar a maestros, alumnos y personas de la sociedad civil en temas ’que nos pueden ayudar a resolver problemas que estamos viviendo por la pandemia’.



Saldaña Almazán dijo que la máxima casa de estudios continuará con conversatorios ’desde lo académico’, sin que se tergiversen al plano político ’porque la universidad es el espacio neutral para abordar todos los temas, sin partido’.



Ratificó que disminuir la violencia de género ’es algo que nos preocupa al interior de la universidad’ y señaló que hay muchos factores que rodean al confinamiento en casa como las presiones, la educación de los niños, el dinero y la comida ’genera tensiones, que provoca peleas de pareja y violencia hacia la mujer’.



El rector afirmó que por ello, la UAGro puso en marcha el Call Center, donde psicólogos de la máxima casa de estudios continúan brindando ayuda profesional gratuita a familias que, por el confinamiento, pudieran ver afectada su estabilidad emocional.



En su ponencia, la representante legal de la Asociación Civil, Mexicanos Libres e Independientes, Nanci Lyssette Mojica lamentó que la pandemia incrementó la violencia contra la mujer por ’la cultura machista que persiste en la sociedad mexicana’.



Dijo que en los hogares es muy recurrente el ’humor sexista y estereotipos que violentan a la mujer’, que la violencia se ha ’normalizado’ y muy pocas mujeres denuncian acoso en sus hogares por miedo.



Lyssette Mojica informó que 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia en el hogar y la mayoría de los casos no son denunciados: ’el problema de la violencia refleja la poca evolución de las sociedades para adoptar una política que sensibilice a los hombres y no normalice la violencia de género, tan arraigada a la cultura general de los mexicanos’.