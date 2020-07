6 meses de ingreso básico parea frenar la pandemia

La Organización de las Naciones Unidas, ONU, propone seis meses de ingreso básico universal para frenar la pandemia; un mexicano participa en este estudio con gran contenido humanista; la mayoría de los grandes medios de todo el planeta no han difundido la propuesta; la plataforma Periodistas en Español, donde colaboramos, la publicó y nosotros de acuerdo con nuestro compromiso social de comunicadores la reproducimos con la confianza de que los periodistas libres actúen en consecuencia.



Si los sectores más pobres del planeta obtuviesen durante seis meses un ingreso básico, tres mil millones de personas no tendrían que salir todos los días a trabajar para sobrevivir, con tal medida se podría frenar el ritmo de contagio del coronavirus, postuló en su último informe el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, difundido por Inter Press Service, IPS, agencia mundial de noticias sin fines de lucro.



El administrador del PNUD Achim Steiner, explicó al presentar el informe que ’la introducción de un ingreso básico temporal para las personas más pobres del mundo se ha planteado como una opción, algo que habría parecido imposible sólo unos meses atrás’… ’Estos tiempos sin precedentes exigen medidas económicas y sociales sin precedentes’, enfatizó.



Los autores del informe, el mexicano Eduardo Ortiz-Juárez y el boliviano George Gray Molina, detallan que el ingreso básico debería destinarse a los 2700 millones de personas que viven por debajo de la línea de la pobreza en 132 países en desarrollo y la medida costaría 199 000 millones de dólares mensuales, según los economistas



Ese costo representa apenas el doce por ciento del total de la respuesta financiera prevista para 2020 ante la pandemia covid-19, o el equivalente a una tercera parte del monto que los países en desarrollo deben pagar por su deuda externa este año.



La propuesta no establece un monto único para el ingreso básico universal, en atención a las diferencias regionales y nacionales, aunque un límite promedio de vulnerabilidad se sitúa alrededor de 62 dólares mensuales y si se promedian ingresos y necesidades de consumo en los 132 países podría situarse en 110 dólares.



La medida no solo es viable sino urgente, indica el Informe: ’ya que la pandemia avanza a un ritmo que supera el millón y medio de casos nuevos por semana, sobre todo en los países en desarrollo, donde siete de cada diez trabajadores generan su sustento en la economía informal’



Para sufragar el ingreso básico temporal los países podrían, por ejemplo, reorientar los fondos que originalmente destinarían este año al pago de su deuda, que según el informe suman 3,1 billones (millones de millones) de dólares.



La aplicación de una moratoria amplia de la deuda para todos los países en desarrollo, como ha solicitado el secretario general de la ONU, António Guterres, permitiría a los países reorientar temporalmente esos fondos hacia medidas de emergencia que contrarresten los efectos de la crisis provocada por la pandemia.



Sin ser economistas, este esfuerzo es mayormente económico que el gasto que está generando la atención a los infectados del coronavirus y las defunciones que por desgracia causa el terrible virus.



Es tiempo de pensar con el cerebro frio de la economía, al menos que se imponga las teorías maltusianas de acabar con el 50 por de la población mundial para que el otro 50 por ciento viva en inmejorables condiciones.



Desechemos la teoría del exterminio o del crimen de lesa humanidad, y mientras llega la vacuna salvadora, es de proponerse una gran cruzada a nivel mundial para atender la propuesta humanística de la ONU.



