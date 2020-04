60 muertos por coronavirus en México

03 de Abril 2020

Ciudad de México 03 de abril 2020.-1,688 casos confirmados, 5,398 casos sospechosos, 8,602 casos negativos y 60 defunciones. El 79% han sido no graves y solo el 21% ha requerido hospitalización por #COVID19.

José Luis Alomía, director general de Epidemiología, dijo que otros ocho mil 602 casos resultados negativos. Señaló que desde el inicio de la pandemia en el país, han sido analizados 15 mil 688 casos.

Afirmó que la epidemia está iniciando su crecimiento y es importante atender las medidas de la jornada nacional y que la gente se quede en casa, que ya no salga a la calle.

Señaló que la pandemia ésta activa a nivel mundial y se siguen registrando casos en todos los países. ’Ya superó el 40 por ciento de la carga de enfermedad, tenemos una pandemia en evolución’.

Mónica Maccise , titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ( CONAPRED), informó que se tienen denuncias por parte de personas que han sido diagnosticadas con Covid y que han sido víctimas de amenazas, de que las van a despedir de sus trabajo o que no los han querido atender en los hospitales o que se niegan a entregarles víveres en sus domicilios.

’Es un foco rojo de etas personas cuyos derechos están siendo restringidos y esto me parece una situación muy delicada’.

Dijo que hay quejas concretas de diversidad sexual por parte de algunos líderes religiosos que les dicen que el origen del Covid está en la homosexualidad.

Y también racismo y xenofobia contra extranjeros que tienen rasgos orientales, como chinos que se han visto afectados en sus derechos y que incluso son rechazados porque se les considera como riesgo de contagio.

’Conapred hace un llamado a la ciudadanía y a los medios y al sector público a brindar información veraz y oportuna, dijo Mónica Maccise, quien también señaló a necesidad de que se proporcionen las medidas de seguridad a las personas que están privadas de su libertad, como en las cárceles. Igualmente hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer sus derechos si se siente víctima de discriminación.

Por último, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, dijo que nos faltan muchas semanas de esta medida de contención y de la epidemia, ’pero el haber tomado estas medidas de manera oportuna permitirá una reducción en los casos y en las defunciones y ayudar a que los impactos negativos en la economía y en la sociedad sean menores.