61 años marcando camino prensa latina (II)

SEGUNDA PARTE



Continuamos con la versión escrita del mensaje que enviamos video grabado a la Agencia de Noticias de Cuba, Prensa Latina, PL, con motivo de su LXI aniversario



Como ya lo describimos, el joven reportero argentino, Jorge Ricardo Masetti, subió a las montañas de Sierra Maestra para comprobar, que en efecto, estaba en lucha contra el dictador Fulgencio Batista, una guerrilla comandada por Fidel Casto, misma que la prensa nacional e internacional negaba; esta labor fue considerado como una enorme hazaña periodística que estuvo a punto de ser frustrada, por algún motivo, las grabaciones de Masetti no habían llegado a la Argentina. Fue entonces cuando, arriesgando nuevamente su vida, volvió a subir a las montañas orientales a repetir las entrevistas.



El impacto de esas revelaciones fue inmenso, especialmente en medios latinoamericanos, y poco después Masetti publicó su emblemático libro ’Los que luchan y los que lloran. El Fidel Castro que yo vi’; las entrevistas tuvieron una amplia divulgación en la radio y la televisión de los países latinoamericanos.



Tras el triunfo revolucionario, el primero de enero de 1959, el Che lo invitó a volver a La Habana, donde participó en la realización de la ’Operación Verdad’.



Junto a los líderes de la Revolución, Masetti -quien también había trabajado brevemente en la Agencia Latina de Noticias de su país-, planteó la necesidad de que América Latina tuviera voz propia frente a la sistemática deformación, tergiversación o silenciamiento de los grandes monopolios informativos.



Dos días más tarde, dirigiéndose a estudiantes universitarios de Venezuela, Fidel Castro sentenció: ’Se impone la creación de una agencia informativa al servicio de la democracia, pero que defienda a los pueblos americanos en su lucha, exacto, por la democracia, que sirva de contrapeso a las campañas de confusión, empeñadas en desfigurar la verdad’.



Así, el 16 de junio de ese mismo año, surgió Prensa Latina, ’la agencia que hacía falta’, como la describieron entonces los periodistas latinoamericanos’.



Como se quiera, es la historia apasionante de la proeza del pueblo cubano y en este caso, en particular, la hazaña de crear una agencia al servicio de los pueblos y de la verdad.



Este año de 2020, los festejos por la pandemia que agobia al mundo han tenido que ser virtuales, pero no por ello menos intensos y significativos. Todos los periodistas que militamos en la prensa libre gracias a nuestros lectores, radioescuchas, televidentes y cibernautas que nos siguen, afirmamos sin equívocos que Prensa Latina, PL, nació por necesidad, por la misma dinámica de la Revolución Cubana. CONTINUARÁ.



