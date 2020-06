61 años marcando camino Prensa Latina (III)

Al licenciado Fausto Alzati Araiza, una de las inteligencias más preclaras de México, así como a los colegas morelenses: Rosendo Santos Merino y Miguel Ángel García Tapia, quienes emprendieron en estos tristes días el viaje al éter eterno. Los periodistas fallecieron en la brega de la reporteada al contagiarse del COVID-19. A sus respetadas familias y a sus incontables amigos, entre ellos a los integrantes del gremio del Estado sureño, nuestra solidaridad en su dolor, in memoriam.



TERCERA Y ÚLTIMA PARTE



Concluimos con la versión escrita del mensaje que enviamos vídeo grabado a la Agencia de Noticias de Cuba, Prensa Latina, PL, con motivo de su LXI aniversario, al agradecer a los colegas cubanos su amplia difusión.



Cómo no recordar la entrada de los héroes históricos de la Revolución Cubana, encabezados por su héroe epónimo, Fidel Castro Ruz, a La Habana el 1 de enero de 1959, para prácticamente hacerse Gobierno; y la prensa reaccionaria, no sólo la de Estados Unidos sino la de casi todo el mundo la ataca y trata desprestigiarla, por ello una de las primeras decisiones para desmentir a la reacción internacional es crear una agencia de noticias. Su fundación fue un imperativo de la Revolución Castrista.



Recordemos: El 16 de abril de 1959 fue firmada el Acta Constitutiva de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina, PL, inscrita jurídicamente como una Sociedad Anónima, y su presidente fue nuestro connacional, el industrial mexicano Guillermo Castro Ulloa.



Al inicio de sus actividades, PL ofreció una ágape a miembros del cuerpo diplomático y representantes del periodismo para distinguir a sus primigenios ejecutivos, la mayoría de ellos hermanos latinoamericanos: el mencionado argentino Jorge Ricardo Masetti como su primer Director General; los editores fueron el también argentino Carlos Aguirre, el mexicano Armando Rodríguez Suárez y los cubanos José Luis Pérez y Baldomero Álvarez Ríos.



En todo tiempo la comunicación es uno de los baluartes más efectivos para difundir tanto los valores y las conquistas de los movimientos sociales; desde luego que también ha servido para que, con base a la mercadotecnia criminal, se introduzcan los regímenes más abyectos de la historia humana.



Cuando nuestra Guerra de Independencia, el propio Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla creó el ’Despertador Americano’; en tiempos de la Revolución Mexicana, no se entendería ésta sin el Periódico ’Regeneración’ de los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón; el primero, Mártir por antonomasia del periodismo mexicano. Años más tarde, el presidente Lázaro Cárdenas del Río funda la Hora Nacional el 25 de julio de 1937; cada domingo enviaba por la radio en cadena nacional un mensaje a los mexicanos. Esto nada tiene que ver con la instrumentación de Joseph Goebbells, quien impusiera su programa enajenante, conocido como la ’Propaganda Nazi’.



Baste recordar a los primeros colaboradores de PL, todos ellos intelectuales reconocidos, como Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Waldo Frank, C. Wright Mills, Carlos María Gutiérrez, Rodolfo Walsh, Paco Urondo y Juan Carlos Onetti.



Más tarde se incorporaron otros como el colombiano-mexicano Gabriel García Márquez, quien el año 1982 sería galardonado con el Premio Nobel de Literatura; fue uno de los primeros corresponsales de Prensa Latina.



Como presidente fundador y vitalicio de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y presidente de Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, desde la reclusión obligada, desde mi casa que es su casa, como decimos los mexicanos, les envío a todos los camaradas de Prensa Latina, al pueblo de Cuba, mi más sentido saludo, mis felicitaciones sinceras, en la seguridad de que un periodismo profesional y al servicio de la sociedad, nos hará libres y nos conducirá a un mundo mejor. 61 años marcando camino Prensa Latina.



EN EL ÁTICO: OPUS 94, 94.5 KHz., la radiodifusora que fundamos en el Instituto Mexicano de la Radio, IMER, de acuerdo a nuestros deberes de director general fundador, llegó en la víspera a 34 años de cumplir con su vocación de difundir la música de los grandes maestros e intérpretes. Nunca olvidaremos su salida al aire esa mañana del miércoles 18 de junio de 1986. Ya habrá tiempo y espacio para recordar cómo y con quiénes se gestó tan inmenso proyecto, hecho realidad ese día histórico para la radio nacional y del Estado Mexicano.



