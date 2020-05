7 estados acuerdan concluir ciclo escolar desde casa

Los siete estados que forman parte de la Reunión Interestatal Covid-19 acordaron que los estudiantes no retomarán clases presenciales durante el presente ciclo escolar y que se concluirá desde los hogares.



Así, los estados de Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Jalisco y Colima llegaron al acuerdo de que ayudarán a los estudiantes que tengan problemas con la conectividad, internet o con las herramientas virtuales.



Para ello, se buscará la aplicación de algunos mecanismos que permita a los niños de no estar en desventaja para el acceso de los contenidos educativos.



Por su parte, el secretario de economía de Coahuila, Jaime Guerra Pérez, informó que sólo en el mes de abril, en los estados presentes en esta reunión se perdieron más de 91,000 empleos, según los datos oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



’Si a eso se agrega la informalidad que en promedio se tiene un 40%, se habla de alrededor de 150,000 empleos perdidos en un solo mes en estas entidades’, recalcó el funcionario.



El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, consideró que es muy importante marcar una ruta dentro del plan de reapertura económica de las entidades participantes en esta reunión.



Recordó que hace 15 días en Tamaulipas se platicó de la probable reapertura del sector automotriz y de lo delicado que esto representaba para el manejo de la contingencia que lleva cada estado.



’De manera paulatina y escalonada, a partir de la próxima semana en Coahuila se proyecta que habrá 317,000 personas en movilidad; dentro de ellas están las que laboran en el sector automotriz, minería y construcción’, dijo.



Reiteró que si estas entidades no hubieran estado preparadas para esta reactivación, el lunes se tendría el mayor de los riesgos dentro del trabajo que han estado haciendo los secretarios de Salud.



’Salud tiene que trabajar de la mano con la parte económica, tenemos que ir midiendo lo que va pasando en nuestras entidades, mismas que tienen distintos comportamientos’, aseguró.



