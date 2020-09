7 ’gritos’ 7

Si como activista político ’gritó’ en Oaxaca y como ’presidente

legítimo’ arengó a sus seguidores, ¿por qué un mortal virus habría de alejarlo de los reflectores, ahora que es Jefe de Estado y comandante

supremo de las fuerzas armadas mexicanas?



Este martes 15 será la séptima vez que André Manue ondee la bandera nacional y, al tañer de la campaña de Dolores Hidalgo insista: ¡Arriba los de abajo!



Lo hizo en 2007: San José Tenango, región indígena mazateca de Oaxaca.



En 2008: Zócalo de la CDMX. Como ’presidente legítimo’ lanzó un NO al gobierno usurpador, justo horas antes de que el presidente constitucional, Felipe Calderón, emitiera un ¡Viva México!



2010: Plaza de las Tres Culturas. CDMX. "¡Abajo el mal gobierno!



2011: En Salamanca, Guanajuato se lanzó contra la Mafia del Poder y en favor de morena.



2015: Villahermosa, Tabasco. ’vivas’ para los 43 jóvenes de

Ayotzinapa, los pueblos indígenas y la cultura Chontal.



2019: Da el Grito, ahora si como Presidente de México. Sus ’vivas’ fueron para las madres y padres de nuestra Patria y para ’nuestros héroes anónimos’.



En contraste y debido a la pandemia, la mayoría de gobiernos municipales y estatales optó por una celebración virtual.



En términos de Salud y de acuerdo con especialistas, la fallida estrategia del gobierno de Obrador ha dejado más de 70 mil muertos ’y eso que aún no se presenta la temporada invernal y la influenza

estacional’.



Para el Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington, en Seattle, ’si todo sigue igual’ al terminar el año habrá 150 mil muertos.



Con motivo de las fiestas patrias, 24 estados permanecerán en color naranja (riesgo alto de contagio) y 8, en amarillo (riesgo moderado)



Los festejos iniciaron el domingo 13, con un homenaje a los Niños Héroes, en Chapultepec



Día 15.- A primera hora el presidente izará la bandera, entregará reconocimientos a trabajadores de la Salud, se rifará el avión presidencial y se montará un espectáculo de pirotecnia.



En la plancha del zócalo se encenderá la ’llama de la esperanza’ y estará lista una representación de la lucha independentista.



A las 23 horas Obrador dará su séptimo Grito



Día 16.- El presidente recibirá honores durante un desfile

representativo de las fuerzas armadas y, como todos los años, ’surcarán el cielo los aviones’.



Ese día acompañaran al presidente su gabinete, diputados, senadores y

el presidente de la Suprema Corte.



Nada de militantes o simpatizantes de morena.



En suma, música folclórica, fuegos artificiales, Grito de

Independencia, desfile militar y aviones en el cielo.



Para Andrés Manuel es necesario celebrar los días patrios. La pandemia puede esperar, total, su velocidad ’empieza a desacelerarse’.



Al domingo 13, el reporte de Salud refería 70 821 defunciones y 668 381 contagiados.



No sabemos si la NO Primera Dama acompañará al Presidente de México este martes, durante la ceremonia del Grito en Palacio Nacional.



Lo que sí sabemos es que, en eso de las cuentas, el presidente Obrador da ’20 y las malas’ al matemático cubano Aurelio Baldor.



Ciertamente ya no hay entidades con semáforo en rojo, pero no comamos ansias.



El reporte gubernamental advierte ’mayor riesgo de contagio’ en esta semana, por las fiestas patrias.



