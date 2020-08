85 Aniversario del STPRM

El Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana (STPRM) cumple 85 años de haberse constituido y hoy más que nunca reitera su firme compromiso con Petróleos Mexicanos y con México. El 15 de agosto de 1935, se lleva a cabo en la Ciudad de México, el Primer Gran Congreso de Organizaciones Sindicales Petroleras, presidido por los compañeros: Eduardo Soto Innes y Moisés de la Torre, donde los representantes de todas las Compañías Petroleras existentes, acordaron la formación de este Sindicato



El STPRM, nunca será un obstáculo en el desarrollo de PEMEX, al Sindicato Petrolero no lo mueve otro interés que no sea el del bienestar de sus agremiados, somos institucionales y nuestro mayor reto es el de seguir engrandeciendo a esta querida industria, que desde hace muchos años ha sido el pilar de la economía y crecimiento de México.



En esta fecha tan significativa, El Movimiento Depurador 27 de Agosto, única fuerza política en la Sección 34 de este Sindicato reconoce al Comité Ejecutivo General del STPRM su gran desempeño quienes en estos tiempos de cambio, han logrado hacer llegar el mensaje de unidad y disposición al Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de nuestro país, quien ha reconocido ante el pueblo de México la disposición de la dirigencia de nuestro sindicato para poder llevar a cabo la firma de nuestra Revisión Salarial.



Hoy, estamos conscientes de que los tiempos de cambio y recesión económica que se viven en el mundo y en nuestro país, aunado a la pandemia ocasionada por el Covid – 19, no son el mejor escenario para negociar un aumento salarial, sin embargo, el legítimo derecho de nuestros representados para tener una mejor calidad de vida, llevó al Comité Ejecutivo General del STPRM a pactar con PEMEX un incremento salarial acorde al crecimiento económico de México, cumpliendo una vez más con el gran compromiso de representar los intereses de los trabajadores Petroleros.



Una vez más, se llegó a un memorable acuerdo, la disposición, visión política y compromiso del STPRM, que tiene como instrumento primordial, la unidad inquebrantable a lo largo y ancho de sus 36 secciones que lo integran y como valor agregado, contamos con la esencia de quienes en su momento, alimentaron ésta gran unidad que convierte a nuestro Sindicato, en un componente para apoyar la transformación de PEMEX con ánimo constructivo y el interés de siempre, por el buen desempeño de Petróleos Mexicanos, contribuyendo con esto, a consolidar la política de máxima eficiencia administrativa y disciplina financiera, elementos que estamos seguros que valora el Ing. Octavio Romero Oropeza, Director General de Petróleos Mexicanos.



Es por esto, que la Sección 34, se enorgullece por haber contribuido en parte a esta gran lucha y que nuestra organización hasta hoy perdura con esa misma mística de unidad y trabajo que ha distinguido al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana desde su fundación.