900 mil visitantes disfrutaron de la ofrenda monumental en el zócalo capitalino

Con el término de estas actividades, también llegaron a su fin las celebraciones de Día de Muertos en el Zócalo Capitalino, las cuales congregaron a 900 mil visitantes en la Ofrenda Monumental ’Encuentro entre voces, poemas, peregrinaje, historia y tradición’ de Zion Art Studio, que rindió homenaje a diosas y mujeres indígenas del 25 de octubre al 2 de noviembre.



Mientras que la ópera fílmica ’Cuauhtemóctzin’ reunió a 15 mil espectadores en las tres funciones de entrada libre en la Plaza de la Constitución.



Asimismo, miles de familias disfrutaron de las seis Ofrendas Monumentales instaladas en espacios públicos en las alcaldías Xochimilco, Iztapalapa, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Tláhuac. Finalmente, al Desfile de Día de Muertos 2025 asistieron un millón 450 mil personas, mostrando una vez más que la Ciudad de México es un espacio de encuentro, arte y tradición al alcance de todas y todos.



La Plaza de la Constitución se llenó de obras artísticas de cartonería, aspectos naturales y espirituales, deidades de la cosmogonía mesoamericana, un tapete de semillas y un arco de flores monumental, así como más de 100 mil plantas de cempasúchil.



Artesanos y artistas dieron forma a esta obra monumental dedicada a los 700 años de la Fundación de México-Tenochtitlan.



La ofrenda central estuvo inspirada en Tonantzin, madre y diosa protectora que convoca a otras divinidades femeninas del agua, del viento y del maíz, así como a los pueblos, saberes, animales y corazones que dan vida a México.



Se apreciaron representaciones de la Reina Roja de Palenque, Cuerauáperi de Michoacán e Ixmukane de la región maya, además de figuras emblemáticas como el ajolote, el jaguar, el guajolote y el maíz, que acompañan el camino espiritual hacia el Mictlán, así como un tapete monumental elaborado con más de 100 mil plantas de cempasúchil, provenientes del suelo de conservación de esta capital.



Brugada Molina recordó que el Día de Muertos es reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y subrayó que esta celebración es también un tributo a los pueblos indígenas que han preservado sus raíces y saberes a lo largo del tiempo.



Cabe destacar que la ofrenda monumental de Día de Muertos, que se instaló en el Zócalo capitalino, reconoció el gran legado de las mujeres indígenas en el marco de los 700 años de México Tenochtitlan, misma que fue ganadora de la consulta ciudadana realizada el pasado 12 de agosto, mediante el respaldo de más de 12 mil votos emitidos por las y los capitalinos, con el proyecto titulado: encuentro entre voces, peregrinaje, historia y tradición".

