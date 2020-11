’90´s Rock Music’, La Cuca, La Lupita, Tijuana No y Xava Drago

Con un largo historial de eventos como Goliat festival, entre muchos más, su fundador Gabo Zambrano aspira a posicionarse en la industria del entretenimiento



Respaldado por una larga serie de eventos que ha producido anteriormente y que a lo largo de los años le ha dado la experiencia suficiente para emprender ahora este nuevo camino justo en tiempos de pandemia, el empresario y promotor Gabo Zambrano ha decidido relanzar su empresa 722 Entertainment, un emprendimiento destinado a ofrecer lo mejor en eventos y espectáculos de toda índole, comprometida a presentar las mejores experiencias al público.



Por principio de cuentas ya tiene en puerta la celebración del evento 90´s Rock Music, en donde se presentarán La Cuca, La Lupita y Tijuana No en el Frontón México el sábado 13 de febrero y muchos recitales adicionales que en breve serán anunciados en diversas partes del país, con artistas de todo tipo y obras de teatro, en las cuales su fundador Gabo y sus socios Zenit Mart y Tania Guillén tienen claro que hay vida más allá del Covid.







722 Entertainment está integrada por creadores de emociones con la vasta experiencia que les ha dejado la producción eventos como Goliath Festival en sociedad con Pedro Moctezuma (este evento contó con artistas como Calle 13, Black Eyed Peas, Pitbull, Crystal Castles y muchos más), el Potosino Music Fest en San Luis Potosí con Moilotov, Gusna Ciega y muchos más, la Feria del Bicentenario de Cuautla, Morelos, y decenas de eventos con artistas como Panteón Rococó, DLD, el Tri, Molotov, Carla Morrison, Enjambre, Matute, Moderatto, y el próximo 90´s Rock Music en el Frontón México. La apuesta ahora sigue siendo la misma: seguir produciendo innumerables eventos y festivales de primer orden ahora con los mejores artistas del mundo buscando consolidar una empresa que desde el plano independiente se convierta en una de las que protagonizarán en breve la música del nuevo milenio, gestionando eventos que van desde los grandes festivales, hasta las giras de conciertos más exitosas.







Gabo Zambrano, Tania Guillén y Zenit Mart le están apostando a crear una promotora fresca, con una visión interesada principalmente en el consumidor y en las marcas que se suman, en la cual se privilegia la parte estratégica del marketing, la creatividad en las curadurías en festivales y en la generación de experiencias únicas en festivales y conciertos, en fin, todo lo que hará que 722 Entertainment sea un referente en la industria del entretenimiento y destaque como una de las empresas más sólidas en su ramo por encima de todas las que existen actualmente.



90´s Rock Music en el Frontón México el sábado 13 de febrero es la carta de presentación y su respuesta ante la avidez y el hambre que hay de parte del público pro eventos de buena calidad y una serie de sorpresas con grandes artistas que se irán enunciando en los próximos días conforme las autoridades locales en CDMX y en el interior lo vayan permitiendo y que por ahora quedan ubicadas en el rubro de sorpresas.







