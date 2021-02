A 159 años de su fundación, Coacalco requiere continuar su transformación: Darwin Eslava

Al conmemorar el 159 aniversario de la erección del municipio, el alcalde Darwin Eslava afirmó que a poco más de siglo y medio de su fundación, hoy Coacalco genera bienestar, por lo que el proceso de transformación que se vive debe tener continuidad y permanencia.



’Continuidad en la construcción del camino que nos da estabilidad y equilibrio, para lograrlo es importante ir de la mano de la ciudadanía coacalquense y proseguir el posicionamiento del municipio, como una ciudad progresista, de gente persistente, tenaz, de trabajo, con solidaridad y voluntad’, afirmó Darwin Eslava.



En la ceremonia realizada, sin presencia ciudadana como medida de prevención por la contingencia sanitaria de Covid-19, el Presidente Municipal destacó la necesidad de también dar permanencia a la forma de gobernar incluyente, abierta, transparente y democrática, como la que inició hace un par de años y marcó un parteaguas en la historia de Coacalco y de México.



Puntualizó que este municipio, en los tiempos de la cuarta transformación, tiene mucho que celebrar y como un homenaje a esta ciudad, nada mejor que seguir por el sendero de prosperidad y buen gobierno.



’Es momento de sentir el mayor de los orgullos por pertenecer a esta tierra y hoy, que es un día para festejar, debemos sentir y rodearnos de personas que son afines a nosotros, a los ideales de trabajo, voluntad y cercanía’, refirió.



Reconoció la responsabilidad de los coacalquenses para afrontar las decisiones fundamentales en los procesos de cambio, así como para adecuar y mantener el rumbo que necesita un municipio para consolidarse como innovador, estable y con crecimiento social y económico.



En la ceremonia, el Décimo Primer Regidor, Héctor Virgilio Jaramillo, hizo una reseña sobre la historia de Coacalco y cómo este municipio tuvo un gran desarrollo a pesar de las adversidades que ha enfrentado.



’Siempre hemos salido fortalecidos y orgullosos de nuestra tierra, de nuestra identidad y raíces, y en esta ocasión no será diferente, no hay dificultad que no sepamos enfrentar y que sea más grande que nosotros, lo haremos por el gran futuro que nos aguarda, por eso saldremos adelante’, indicó.



