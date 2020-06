A 16 meses de congelar cuentas a la UAEH, Santiago Nieto no ha judicializado la acusación

Salvo el operativo Agave Azul que bloqueó cuentas de 1 mil 939 sujetos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación, incluidos tres ayuntamientos jaliscienses, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha sido un desastre: la mayor parte del dinero asegurado se ha devuelto a quienes figuran como sospechosos de haber incurrido en operaciones con recursos de procedencia ilícita, además que no ha sido capaz de aportar los elementos necesarios para judicializar casos como el bloqueo hacia la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).



De los 6.5 mil millones de pesos que ha bloqueado mediante la institución a su cargo, Santiago Nieto ha desbloqueado 15 mil millones, es decir, 2.3 veces más.



Lo más grave es que al no ser autoridad que extinga dominio sobre las cuentas incautadas, depende de judicializar los casos con la Fiscalía General de la República (FGR) para que sus acciones sean permanentes.



La oficina que encabeza Santiago Nieto Castillo ha desbloqueado cuentas bancarias por 13 mil 691 millones 535 mil 430 pesos, entre enero de 2019 y abril de 2020. En esos 16 meses, también ha descongelado cuentas por 56 millones 201 mil 350 dólares (unos 1 mil 236 millones 429 mil 700 pesos, a un tipo de cambio de 22 pesos por dólar), y por 9 mil 543 euros (238 mil 575 pesos, a un tipo de cambio de 25 pesos por euro).



En total, la UIF ha liberado alrededor de 14 mil 928 millones 203 mil 705 pesos en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, revela el informe Listas de Personas Bloqueadas (enero-abril de 2020), elaborado por el propio órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



En contraste, en el mismo periodo bloqueó 14 mil 602 cuentas por 5 mil 362 millones 821 mil 716 pesos, 50 millones 495 mil 275 dólares (unos 1 mil 110 millones 896 mil 50 pesos) y 3 mil 560 euros (89 mil pesos). Esto es, unos 6 mil 473 millones 806 mil 766 pesos en total, correspondiente a 1 mil 635 personas físicas y morales. De lo anterior se deriva que ha descongelado 2.3 veces más el monto de lo que ha bloqueado.



La Unidad de Inteligencia Financiera apunta que son tres los mecanismos de desbloqueo que se aplican: garantía de audiencia desahogada ante la propia UIF; resolución judicial de jueces de amparo en las que se conceda la suspensión –provisional o definitiva– del bloqueo, y el amparo y protección de la justicia federal.



Entre enero y abril de este año, la mayoría del dinero que desbloqueó la Unidad fue precisamente gracias a la garantía de audiencia: 2 mil 742 millones 119 mil 840 pesos y 49 millones 284 mil 775 dólares; mientras que por medio de amparos fueron 14 millones 469 mil 392 pesos y 4 mil 120 dólares; y por suspensión, 6 millones 333 mil 112 pesos y 300 mil 334 dólares.



Respecto de 2019, el informe correspondiente a ese año (con cifras preliminares) indica que el mecanismo que más se aplicó para descongelar cuentas fue la suspensión: 10 mil 279 millones 483 mil 37 pesos, 3 millones 687 mil 250 dólares y 2 mil 937 euros. Mientras que por garantía fueron 189 millones 262 mil 920 pesos y 292 mil 887 dólares; y por amparo, 38 millones 137 mil 849 pesos, 705 mil 308 dólares y 6 mil 606 euros.



No obstante estos resultados, entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de abril de 2020, la UIF logró interponer 201 denuncias penales que implicaron a 1 mil 294 personas físicas y morales, entre las que no figura la UAEH por no haber armado un solo caso por lavado de dinero.



Según los datos oficiales, de éstas, 164 denuncias –contra 932 sujetos– corresponden a 2019: por delito fiscal, 53 –327 sujetos–; corrupción, 45 –317 sujetos–; delitos contra la salud y delincuencia organizada, 13 –139 sujetos–; robo de hidrocarburos, 19 –55 sujetos–; tráfico de personas, 19 –37 sujetos–; fraude, 10 –26 sujetos–; trata de personas, tres –22 sujetos–; delito electoral, dos –nueve sujetos.



Respecto del primer cuatrimestre de 2020, son 37 denuncias que involucran a 362 personas físicas y morales. Por delito fiscal, 15 –113 sujetos–; corrupción, 14 –198 sujetos–; extorsión, dos –18 sujetos–; fraude, dos –ocho sujetos–; narcotráfico, dos –15 sujetos–; fraude y extorsión, una –nueve sujetos; y delincuencia organizada, una que involucró un sujeto.



Otro factor que provoca que la entidad libere más cuentas de las que bloquea es que excede sus facultades al congelar cuentas que nada tienen que ver con las investigaciones realizadas, lo que al corto y mediano plazos representan un revés a sus supuestos. Nancy Flores | CONTRALÍNEA