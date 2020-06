A 18 meses, el balance de este gobierno es terrible: Senadores del PAN.



Atenta contra la democracia, hay más opacidad, más adjudicaciones directas, más actos y escándalos de corrupción.



Este gobierno llevó al país a una recesión sin precedentes por sus malas decisiones.



El pésimo manejo de la pandemia tiene a México entre los países con más contagios y más muertes.



Vendrá en un año la gran renovación nacional. Este túnel si tiene salida y ya está a la vista.



Por sus malas decisiones en materia económica, el pésimo manejo de la pandemia, su fallida estrategia contra la inseguridad y el ataque a las instituciones democráticas, el balance a 18 meses de este gobierno es terrible, afirmó el coordinador de las senadoras y los senadores del PAN, Mauricio Kuri González.



’México, efectivamente, está viviendo un cambio, pero en sentido negativo.

Han pasado 18 meses de este gobierno y cada día son más los decepcionados, los defraudados, los que han perdido la esperanza’, sostuvo en conferencia de prensa virtual.



Sin embargo, destacó que hoy existe una nueva mayoría que está harta de la división, del autoritarismo y de la mentira, que sabe que sí es posible aliviar el dolor y poner de pie la economía familiar.



’Una nueva mayoría que quiere un país unido y con bienestar. Que no quiere que le regalen nada, pero que tampoco está dispuesta a perder lo que ha logrado con su esfuerzo. No tengo duda, los ciudadanos vuelven a ver al PAN como la principal alternativa para enfilarnos hacia un mejor futuro’, indicó.



El senador por Querétaro recordó que Acción Nacional ha hecho llamados reiterados a corregir el rumbo, a sumar fuerzas y dejar a un lado las diferencias, los cuales no han encontrado respuesta: la soberbia los ha dejado ciegos y sordos, dijo.



En lo económico, lamentó, este gobierno llevó al país a una recesión sin precedentes, ahuyentó la inversión con la cancelación del NAICM y de las licitaciones programadas en PEMEX y CFE que detonaban proyectos de inversión, que creaban empleos y que tendían a reducir los precios de las tarifas a los consumidores.



En materia de seguridad, aseguró, falló su estrategia de combate a la delincuencia, pues 2019 fue el año más violento en la historia reciente de México y 2020 se encamina a rebasarlo.



Además, recordó, convirtió a la Guardia Nacional en un ’muro’ contra la migración, pero no contra la delincuencia y liberó al hijo del ’El Chapo’ Guzmán, mostrando la debilidad del Estado Mexicano frente al crimen organizado.



En lo social, la desaparición del Seguro Popular trajo el desabasto de medicinas, equipo médico y doctores para lidiar con la crisis en salud, y fracasó su estrategia de atención a la pandemia por Covid-19, pues México se encuentra entre los países con más contagios y muertes en el mundo.



Asimismo, recortó el programa de apoyo a las instancias infantiles, que beneficiaba a más de 300 mil menores y sus padres que trabajan, y, en materia de educación, le dio el control de plazas y presupuestos a sus aliados políticos del CNTE.



Por si fuera poco, este gobierno ha puesto en riesgo la democracia, al nombrar incondicionales en la Fiscalía General de la República (FGR) y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), lo que vulnera la independencia de los poderes y organismos autónomos.



’Atacó a partidos políticos, periodistas, sociedad civil, órganos autónomos, demostrando su autoritarismo y dividiendo a la sociedad. Incluso en la pandemia desacreditó a doctores. Alimentó la inconformidad y el malestar social, polarizó y dividió a los mexicanos’, advirtió.



Hoy, hay más opacidad, más adjudicaciones directas, más actos y escándalos de corrupción, insistió.



Por todo ello, reiteró, es urgente un cambio, pero un cambio para bien: sabemos que un mejor país sí es posible, sabemos que la confianza puede retornar a cada hogar y que podemos darle un mejor rumbo a México.



’Nuestro lazo con la sociedad nos fortalece y nos proyecta como la mejor opción para sacar adelante a México. Vendrá en un año la gran renovación nacional. Este túnel si tiene salida. Y ya está a la vista. Tengamos fe. Saldremos adelante’, finalizó.